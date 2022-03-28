ألمانيا: حوالى 200 جريمة ترتكب أسبوعيا ضد الناطقين بالروسية

أعلن المكتب الفيدرالي الألماني للشؤون الجنائية عن تسجيل حوالي 200 جريمة أسبوعيا ترتكب ضد أفراد من أصول روسية وأوكرانية في البلاد على خلفيات مناهضة لروسيا.

وقال رئيس المكتب هولغر مونش: "هناك جرائم ترتكب ضد أفراد مجتمعنا ذوي الأصول الروسية والأوكرانية، والآن لدينا حوالي 200 جريمة من هذا القبيل أسبوعيا معظمها على خلفيات مناهضة لروسيا".

وأشار إلى أن هذه الجرائم تتراوح بين إهانات وتهديدات وعنف جسدي، وبعضها يصل إلى إلحاق أضرار بالممتلكات على غرار رسم نقوش معادية لروسيا.