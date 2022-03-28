انهيار جرف جليدى بحجم مدينة روما فى القارة القطبية الجنوبية

كشفت صور جوية تم التقاطها بالأقمار الصناعية عن انهيار جرف جليدي بحجم مدينة روما في القارة القطبية الجنوبية، التي شهدت أياماً من درجات الحرارة القياسية، وفقا لما نقلته “العربية”.

ووفق صحيفة إندبندنت البريطانية، قال العلماء إن “كل ما تبقى من جرف كونغر الجليدي تقريباً تحول إلى جبل جليدي الأسبوع الماضي”.

جاء ذلك في الوقت الذي شهدت فيه القارة القطبية الجنوبية أنتاركتيكا منذ أيام درجات حرارة أعلى بمقدار 4 درجات مئوية عن المعتاد، مع تسجيل أرقام قياسية جديدة وموقع أعلى بكثير من نقطة الانصهار.

وارتفاع جرحات الحرارة في القطب الشمالي بأعلى بكثير من المعتاد، أثار قلق العلماء الذين لفتوا إلى أنه "من غير المعتاد" ذوبان القطبين في نفس الوقت.

ومع ارتفاع درجات الحرارة في القارة القطبية الجنوبية الأسبوع الماضي، اكتشف العلماء أن الجرف الجليدي كونغر قد انهار.



من جهته أكد المركز الوطني الأمريكي للجليد أن جبلاً جليدياً قد ولد من الجرف في منطقة ويلكس لاند، تبلغ أبعاده 1200 كيلومتر مربع - أي ما يقرب من حجم مدينة روما.

كذلك أشار العلماء الأمريكيون إلى أن هذا الجبل الجليدي "يتكون تقريباً من كل ما تبقى من جرف كونغر الجليدي".

فيما لفت المركز الوطني الأمريكي للجليد إلى أن عملية تكون الجرف الجليدي في كونغر قد حدثت يوم الخميس من الأسبوع الماضي.