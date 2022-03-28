شاهد ..أزياء النجوم فى حفل الأوسكار على السجادة الحمراء (صور)

بعد أن كانت السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز الأوسكار العام الماضي محدودة إلى حد ما بفضل “Covid-19”، عاد الحدث إلى كونه الازدهار المعتاد للأزياء مع عودة نجوم هوليود بأعداد كبيرة، منذ قليل بحضور العديد من النجوم والنجمات لبدء حفل الأوسكار هذا العام، فشاهد أفضل إطلالات النجوم في حفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام، وفقًا لما ذكره موقع "vogue".

ألانا حاييم ، نجمة بيتزا عرق السوس، تألقت ببريق كلاسيكي مع فستان رقيق متعدد الطبقات متلألئ بالترتر ، مقترن بصندل فضي بسيط وطلاء أظافر بلون بيج، لا توجد حافة ذيل السمكة لكنها لا تزال بالتأكيد توجه مظهر حورية البحر الخفي.

كان هناك المزيد من الترتر بفضل إطلالة النجمة Jessica Chastain وتنورة كامل ، مصحوبة بكشكشة ضخمة على طراز - قاعة الرقص - التغيير تمامًا عن منصات الكتف في الثمانينيات التي ارتدتها في دورها الرائد في The Eyes of Tammy Faye ، والتي رشحت لها الأفضل ممثلة.

ارتدى Kodi Smit-McPhee ، المرشح لأفضل ممثل مساعد، خيار التكس الأسود الآمن، واختارت بدلة وقميص أزرق باهت الصدر مزدوج الصدر، قام بتجميعها مع سلسلة عنق فضية وحلق.

تلعب إميليا جونز دور البطولة في فيلم "كودا" الذي حاز على جائزة أفضل صورة وكانت واحدة من بين عدد من النجوم الذين كشفوا الحجاب الحاجز على السجادة الحمراء في رقبة نصفية مزينة بالترتر مع صد منظم.

من الواضح أن Timothee Chalamet لم يستطع مواجهة ضغوط القيام بربطة عنق؛ لذا توصل إلى حل بسيط - الذهاب بدون قميص، وهذا صحيح - المزيد من الترتر.

ذهبت نجمة Dune وصديقته Zendaya إلى قميص أبيض قصير من الحرير مع تنورة فضية مطرزة. أضافت العديد من الأساور بريقًا إضافيًا.

رُشحت كريستين ستيوارت لأفضل ممثلة عن دورها في تصوير الأميرة ديانا في فيلم Spencer ، لإطلالة جريئة مع بنطال أسود ساخن وقميص شيفون كريمي بدون أزرار وبتوكس أسود وشعر مائل.

أخذت بيلي إيليش صيحة الكشكشة إلى أقصى الحدود بفستانها الأسود الضخم المستوحى من العصر الفيكتوري بطول الأرض، بريق قوطي مع قصة شعر سوداء حادة لتتناسب معها. .

ترشحت أريانا ديبوز ، المرشحة لأول مرة ، لأفضل ممثلة مساعدة عن فيلم West Side Story. بعد أن أبهرتنا بدرجات مختلفة من اللون الأصفر في حفل توزيع جوائز Baftas and Critics Choiceلهذا العام ، اختارت اللون الأحمر الساطع هذه المرة ، حيث بدت مسترخية في بنطلون واسع الساق وقميص متناسق. أضافت رداءً ضخمًا لمزيد من التألق.

اختارت المبتكرة البريطانية أوليفيا كولمان (The Lost Daughter) فستانًا متطورًا بطول كامل يتميز بطيات فضية أثيري وأكمام ضخمة مزركشة وياقة عالية ومجوهرات فضية.

ترشحت نيكول كيدمان لأفضل ممثلة عن دورها في دور لوسيل بول في فيلم "Being the Ricardos"، ومشيت على السجادة الحمراء مع زوجها كيث أوربان ، الذي كان يرتدي بدلة كلاسيكية. ارتدت كيدمان فستانًا رماديًا بدون حمالات مع ذيل وخصر منفوخة ملفت للنظر.