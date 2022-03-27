الأمم المتحدة في ليبيا تبحث مع مجلس أعيان المصالحة الوضع السياسي

التقى رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ومنسق البعثة ريزدون زينينغا اليوم، بوفد من مجلس أعيان ليبيا للمصالحة والذين اطلعوا البعثة على مخاوفهم بشأن الوضع السياسي الحالي وتأثيره على حياة الشعب الليبي في جميع أنحاء البلاد.



وشدد الوفد على أن الانتخابات التي ينبغي إجراؤها في غضون ستة أشهر هي الحل الوحيد للأزمة الليبية.



وقدموا مقترحات لحل الانسداد السياسي المتعلّق بالسلطة التنفيذية، من خلال حلول متجذرة في العادات والتقاليد الليبية، مشددين على ضرورة تجديد الجهود من أجل المصالحة الوطنية من خلال المسار الاجتماعي.



وقد رحَّب الأمين العام المساعد، زينينغا بجهودهم ومقترحاتهم، وأكد أن الأمم المتحدة ملتزمة بإجراء انتخابات وفقاً لقاعدة دستورية وإطار قانوني في أقرب مدّة زمنية ممكنة.

وفي وقت سابق، قالت السفيرة البريطانية لدى ليبيا، كارولين هورندال، إنها ناقشت خلال اجتماعها في بنغازي، اليوم الأحد، مع القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، الغزو الروسي لأوكرانيا وأهمية سحب جميع المرتزقة من ليبيا.

وأوضحت السفيرة أن المملكة المتحدة تحث جميع الأطراف في ليبيا التواصل مع المستشارة الخاصة للأمين العام، ستيفاني وليامز.

ولفتت السفيرة أنها أوضحت أن ليبيا بحاجة إلى تجنب عودة الحرب.