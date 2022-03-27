تعرف على مواعيد العمل في رمضان 2022

تزداد عمل البحث على المحرك العالمي “جوجل” حول مواعيد العمل في رمضان 2022، قبل أيام قليلة من الشهر الكريم، والذي سيكون السبت المقبل الموافق 2 أبريل وفقاً للحسابات الفلكية.

مواعيد العمل في رمضان 2022 في القطاع العام

كشفت الحكومة أن مواعيد العمل الرسمية في المصالح الحكومية رمضان 2022 تبدأ من الساعة 9 صباحًا وتنتهي في تمام الساعة 2 مساءً حتى نهاية الشهر الفضيل.

مواعيد العمل في رمضان في القطاع الخاص 2022

أما عن ساعات العمل في رمضان القطاع الخاص 2022، فلن يوجد أي مادة تحدد عدد ساعات العمل في تلك المنشآت خلال الشهر الكريم، إلا أن من المعتاد أن يتم تقليص عدد ساعات العمل بها، وفقاً ظروف العمل .

تخفيف قيود كورونا في رمضان 2022

وقد أعلنت اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية عن تخفيف الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة جائحة كورونا خلال شهر رمضان 2022، وأبرزها السماح بفتح دور المناسبات الملحقة بالمساجد، وأداء درس العصر، وصلاة التراويح، بالمساجد الكبرى، ومد مواعيد غلق المحال والمطاعم والمقاهي حتى الساعة الثانية صباحاً.

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وأيضاً وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة، على إقامة الأفراح والاحتفالات في القاعات المغلقة بالفنادق، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وذلك بداية من شهر أبريل المقبل.

كما أعلنت الهيئة القومية للبريد، أن أيام الدوام للموظفين وتلقي الخدمة بالمكاتب من الأحد إلى الخميس 6 أيام أو مدة 5 أيام، وذلك وفقاً لاقبال المواطنين على المكاتب بالمحافظات، من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 1 ظهرا.

وفي ضوء الخدمة التي تقدمها الهيئة القومية للبريد، كشفت أيضاً عن توفير جميع الخدمات خلال الفترة المسائية فى بعض مكاتب البريد ذات الفترتين، وتحديد مواعيد عمل مكاتب البريد المصري، وذلك حتى الساعة السادسة مساء، بهدف تيسير تقديم الخدمات البريدية للمواطنين، وأيضًا من خلال الموقع الإلكتروني الرسمى للهيئة طوال ساعات اليوم.