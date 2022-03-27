موعد عيد القيامة 2022.. احتفال الكنيسة الأرثوذكسية بعيد القيامة المجيد

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للاحتفال بعيد القيامة المجيد يوم ٢٤ أبريل المقبل.

موعد عيد القيامة 2022

قداس العيد

هذا ويترأس قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداس العيد يوم السبت الموافق ٢٣ من أبريل المقبل، في كاتدرائية الاقباط الارثوذكس الكبرى بالعباسية بشارع رمسيس الرئيسي بمحافظة القاهرة.

وكان البابا تواضروس الثاني قد اعتاد أن يصلي قداس عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقداس عيد الغطاس المجيد في البطريركية المرقسية بالإسكندرية بمحطة الرمل، بينما يرأس احتفالات عيد القيامة المجيد، في كاتدرائية العباسية.

الكنائس الكاثوليكية

وتسبق الكنائس الكاثوليكية في مصر، القبطية برئاسة البطريرك الأنبا ابراهيم اسحق، واللاتينية برئاسة الانبا كلاوديو لوراتي، والكلدانية برئاسة الأب بولس سآتي المدبر البطريركي للكلدان في مصر، والمارونية برئاسة المطران جورج شيحان رئيس أساقفة إبرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان والرئيس الاعلى للمؤسسات المارونية في مصر، والسريانية برئاسة مار افرام انطوان يعقوب، و الأرمينية برئاسة المطران كريكور اغسطينوس كوسا، في الاحتفال بعيد القيامة المجيد، بما يعادل اسبوع تقريبا عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

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أسبوع الآلام

ويسبق الاحتفال بعيد القيامة المجيد، الاحتفال بأسبوع الآلام الذي يبدأ بأحد الشعانين والمعروف كذلك بأحد الخوص او احد السعف او احد الزيتونة.. ثم اثنين البصخة والمعروف كذلك باثنين التينة الملعونة.. ثم ثلاثاء البصخة او ثلاثاء حماة سمعان.. ثم أربعاء البصخة او أربعاء الخيانة او اربعاء أيوب وفيه يتذكر الاقباط خيانة يهوذا الاسخريوطي الخائن تلميذ المسيح الذي سلمه ليصلب لايدي اليهود وفقا للإيمان المسيحي.

ثم خميس العهد حيث أسس المسيح سر الإفخارستيا، ثم الجمعة الكبيرة او الجمعة العظيمة ثم سبت النور ثم العيد.