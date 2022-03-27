الأحد 27 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

رئيس البريد يشدد على سرعة الانتهاء من تنفيذ مبنى الهيئة بالعاصمة الإدارية (صور)

شريف فاروق
شريف فاروق

زار الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، خلال جولة مفاجئة، مبنى البريد المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمبني ومراحل سير العمل به ومعدلات الإنجاز، مشدداً على سرعة الانتهاء من جميع المراحل المتبقية بأعلى معايير الجودة والالتزام بالجدول الزمني المقرر للتسليم استعدادا للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

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قال الدكتور شريف فاروق إن المقر الجديد للبريد في العاصمة الإدارية الجديدة سيكون إضافة قوية ودعماً كبيراً لمنظومة العمل، حيث إنه تم اختيار تصميم المبني بعناية ليكون متفرداً ومعبراً عن الفكر والمفهوم الوظيفي الحديث باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، ويجمع بين التصميم الذكي والأداء المميز بالاعتماد على أحدث نظم العمارة المستدامة التي تسعى إلى تقليل آثار البيئة السلبية في المباني من خلال تعزيز كفاءة استخدام الموارد والطاقة للحفاظ على البيئة.

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جدير بالذكر أن مبنى البريد بالعاصمة الإدارية يقع على مساحة ٥٣٨٣ مترا مربعا ويتكون من طابق أرضي تعلوه سبعة طوابق، بالإضافة إلى طابقين وبدروم وغرف خدمات بما يوفر جميع الاحتياجات من المرافق.

شريف فاروق
شريف فاروق
شريف فاروق
شريف فاروق
شريف فاروق
شريف فاروق
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شريف فاروق
شريف فاروق
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شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد زيارة مفاجئة البريد المصري العاصمة الإدارية الجديدة

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وائل لطفي

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