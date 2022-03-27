الأحد 27 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

بعد فوزها في «الدوم».. والدة إسراء العقاد لـ«الدستور»: «كانت مضغوطة.. وفرحانة من كل قلبي»

اسراء العقاد ووالدتها
اسراء العقاد ووالدتها

أعربت أميمة محمد، والدة إسراء العقاد التي فازت في برنامج «الدوم» فئة التقديم التليفزيوني، عن فخرها، موضحة أنهم من المنصورة وابنتها موجودة في القاهرة لأكثر من شهرين «مغتربة» من أجل المسابقة، وأضافت: «بنتى وحشتنى جدا ونفسي أشوفها، وفرحانة من كل قلبي لأنها بنتي الوحيدة وده مستقبلها».

 

وأضافت «محمد» خلال تصريحاتها  لـ«الدستور» عن كواليس الاتصال مع ابنتها قائلة: «كنا على اتصال دائمًا أولا بأول ولكن هى كانت مضغوطة بسبب التدريب باستمرار».

 

ومن جانبه، عبَّر أحمد العقاد، والد «إسراء»، عن سعادته بابنته إسراء: «شكرًا للدولة المصرية ممثلة في رئيسها عبدالفتاح السيسي، التي تمكِّن شبابها من قيادة الوطن، فـ إسراء لم تعتمد على ما حصلت عليه من علم فى قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة المنصورة، بل أصقلت من نفسها وتدربت على أيدي أساتذة لغة الضاد «اللغة العربية» وكان لمشاركتها في الأنشطة الطلابية بجامعة المنصورة سببًا رئيسيًا في تشكيل شخصيتها».

 

وأضاف لـ«الدستور»: «هي حاصلة على المركز الأول في مسابقة إبداع، وتم تكريمها من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ولديها حب استطلاع في اكتشاف مواطن الجمال بأرض مصر فذهبت لشلاتين وواحة سيوة».

 

واستكمل: «ما فعلته إسراء هو ما تطالب به الدولة من شبابها، أن يكونوا فاعلين للبناء والتنمية».

 

وبدأ الفائزون في برنامج «الدوم» «فئة التقديم التليفزيوني»، وهم: «يارا مجدي من الشرقية، ومريم حسن من مرسى مطروح، بجانب إسراء العقاد»، العمل في قناة إكسترا نيوز. 

 

وكانت قالت إسراء عن برنامج «الدوم»: «بالنسبة لي كانت رحلة عظيمة مليئة بمغامرات وأحداث جميلة، واستفدت منها بشكل كبير، وتقابلت مع أصدقاء من جميع محافظات مصر، وتعلمت منهم الكثير»، متمنية بعد انضمامها لقناة «إكسترا نيوز» أن تكون على قدر المسئولية وتستطيع الوصول إلى قلوب الناس. 

جامعة المنصورة وزير الشباب والرياضة الشباب والرياضة برنامج تصريح خاص برنامج الدوم إسراء العقاد

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بين الكرة والسياسة

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