محافظ الغربية يتفقد أسواق طنطا لمراقبة الأسعار

تفقد طارق رحمي، عددا من الأسواق بمدينة طنطا ضمن سلسلة من الجولات التي تستهدف مراقبة ومتابعة الأسعار بكافة أسواق المحافظة، حيث تفقد المحافظ المحال التجارية بسوق الجبان بطنطا لمتابعة أسعار السلع المقدمة بالسوق من لحوم، دواجن، خضروات، فواكه، حبوب، خبز وغيرها من السلع الغذائية وخلال تفقده أجرى المحافظ حوارًا مع الباعة حول الأسعار وكذلك المواطنون المتواجدون بالسوق الذين أعربوا عن سعادتهم لتفقد المحافظ للأسواق بصفة مستمرة، حيث قال أحد المواطنين للمحافظ: "أول مرة نقابل محافظ يتجول في سوق الجبان".

وقال رحمي، للمواطنين، إن المحافظة توفر منافذ لبيع السلع المدعمة بأسعار تنافسية مع السوق وبجودة عالية، كما حثهم على زيارة هذه المنافذ والشراء منها والعزوف عن الأماكن ذات الأسعار المرتفعة لمواجهة جشع التجار والغلاء، مؤكدًا استمرار جولاته اليومية لمراقبة الأسواق.

واستكمل محافظ الغربية جولته بتفقد منفذ المنطقة الشمالية العسكرية بمنطقة المعرض، حيث تفقد المحافظ أركان المعرض والذي يتميز بتنوع معروضاته من لحوم، أسماك، سكر، أرز، أجبان، تمور، سمن وغيرها من الأصناف الغذائية التي تحتاجها الأسرة المصرية، موجهًا بمزيد من تخفيض الأسعار لاستمرار ضمان جذب المواطنين للشراء من المعارض المدعمة ومواجهة الغلاء في الأسواق.

وتابع محافظ الغربية طارق رحمي، جولته بتفقد محال بيع الخضروات والفاكهة وكذلك المخابز وناقش المحافظ مع المواطنين مستوى جودة المنتجات المقدمة بالمقارنة بالأسعار المتاحة، مشددًا على التجَّار بضرورة خفض الأسعار واستمرار جولاته الميدانية لمتابعتهم بصورة دورية مستمرة.

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