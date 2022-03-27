صديق مصطفى سراج: «موتوه بالمولوتوف وهو راجع من شغله»

تصدر هاشتاج “حقك مش هيضيع يا مصطفى” تريند موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بعدما دشنه رواده، وهاشتاج “حق مصطفى سراج”، وهاشتاج “القصاص لمصطفى سراج"، ودون عليه أصدقائه قصة مقتل صديقهم الشاب العشريني على يد جيرانه حرقا بالمولوتوف، بعد مشاجرة وقعت بينهم في مدينة دمياط الجديدة، ليعرفوا الناس بقصة مقتله، ويجعلوهم يترحموا عليه.

وبعد كتابة قصة الشاب مصطفى سراج وطريقة وفاته، تم إعادة نشرها من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من المرات، ليصبح مصطفى كما أطلق عليه رواد مواقع التواصل الاجتماعي “شهيد البلطجة” ويطالبون بالقصاص من أجله.

بداية القصة:

كتب بداية القصة صديقه محمد منير رشوان، على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قائلا: “ده صاحبي اسمه مصطفى سراج مات مقتول، مصطفى كان شغال في مطعم ما في مدينة دمياط الجديدة، ورديتين وبيرجع على السكن بتاع الشغل ينام”.

وأضاف: “وكان ليه جيران الناس دي عاملة شغب في العمارة، ومعروف إن هما مش مظبوطين، مصطفى اتكلم مع الناس وقالهم بلاش إزعاج علشان إحنا بنرجع من الشغل بليل تعبانين ننام ونصحى الصبح على الشغل، الناس معجبهاش الكلام وقالوا يأذوهم”.

واستكمل: “فجر الخميس واحد منهم اتهجم على مصطفى ورمى في الشقه بنزين ورمى مولوتوف على مصطفى وولع فيه، مصطفى جري على تحت يستنجد والشخص مستكفاش ورمى عليه واحدة كمان، الناس حاولت تلحق مصطفى وودوه على المستشفى بس للأسف ساعات وصاحبي مات، أهل مصطفى رفعوا قضية والناس بتحاول تتبلى على صاحبي بقضية قصادها علشان حقه يضيع، مصطفى يشهد الناس على طيبته وطهارته وشخص عارف ربنا وعمره ما يفكر يأذي نملة، أرجوكم شيروا البوست ده علشان حق صاحبي ميروحش، حق مصطفى سراج، القصاص لمصطفى سراج، حقك مش هيضيع يا مصطفى".