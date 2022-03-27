الأحد 27 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«مراتى بتولد».. دفن سيدة تخلص منها ابنها فى قنا

سكين
سكين

أمرت النيابة العامة في قنا، اليوم الأحد، بالتصريح بدفن جثة سيدة قتلها ابنها بطعنات نافذة لرفضها إقراضه أموالا لعلاج زوجته، في مركز نجع حمادي، وتسليم الجثة لذويها عقب الانتهاء من التشريح.

تلقى اللواء مسعد عبدالجليل أبوسكين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور خالد يوسف، مدير المرفق، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة ربة منزل غارقة في دمائها بمركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا، وبها آثار طعنات متفرقة بالجسم، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، بصحبة قوة أمنية من مركز شرطة نجع حمادي.

بالانتقال والفحص تبين العثور على جثة "آمنة. م"، تبلغ من العمر 52 عامًا، ربة منزل، وبها آثار لـ3 طعنات نافذة بالجسم بمركز نجع حمادي، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام ببهجورة تحت تصرف النيابة.

على الفور شكلت الأجهزة الأمنية فريق بحث وتبين بعد عمل التحريات اللازمة، أن المتهم في الواقعة ابن المجني عليها ويدعى "حسام.م"، يبلغ من العمر 30 عامًا، حاصل على ليسانس شريعة، وتخلص من والدته بطعنها عدة طعنات بسلاح أبيض بسبب خلافات مالية.

وأوضحت التحريات أن المجني عليها أعطت لابنها المتهم 1500 جنيه لإجراء عملية ولادة لزوجته منذ أيام، وعاد المتهم لطلب مبلغ مالي آخر من والدته، فرفضت، فسدد لها 3 طعنات بسلاح أبيض حتى فارقت الحياة.

وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

النيابة العامة في قنا أموال اقراض طعنات نافذة التشريح مركز نجع حمادي

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وائل لطفي

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