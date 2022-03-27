منها فستان أنجلينا جولي.. أبرز 8 لقطات للموضة أثارت الجدل في الأوسكار (صور)

يستعد العالم لحفل توزيع جوائز الأوسكار رقم 94 في الثامن والعشرين من مارس الجاري، كذلك فإن ملوك السجادة الحمراء هذا العام سيعوضون الوقت الضائع مع توقف عرضهم للحظات الموضة بسبب فيروس كورونا المستجد.

لذا قبل حفل توزيع جوائز الأوسكار رقم 94 ، سوف نستعرض أبرز لحظات السجادة الحمراء المفضلة في تاريخ الأوسكار.

- شير 1986



هذه واحدة من أكثر اللحظات شهرة على السجادة الحمراء من حفل توزيع جوائز الأوسكار عام 1986، عندما قامت شير بتبختر أغراضها في غطاء الرأس الدرامي هذا مع قطع الترتر الأسود مما جعل كل العيون عليها.

- سيلين ديون 1999





أثناء حضورها حفل توزيع جوائز الأوسكار في عام 1999، حرصت سيلين ديون على تغيير الأمور وارتداء سترة كريستيان ديور البيضاء بشكل غير مألوف.

و كانت النجمة معروفة بحبها للموضة، وزيها كان رائعا ومن شأنه أن يسجل في التاريخ.

- جونيث بالترو 1999

في نفس العام ، حلقت الممثلة جوينيث بالترو على السجادة الحمراء بفستان رالف لورين الوردي الخالي من العيوب، مع فتحة عنق بدون أكتاف لإظهار عقدها الماسي المتلألئ الذي لفت انتباه الجميع.

- هالي بيري 2002



حيث سارت هالي بيري على السجادة الحمراء لجوائز الأوسكار عام 2002 بفستان جريء وجميل من تصميم المصمم إيلي صعب.

كوكان هذا الفستان المميز والجريء، مطرزا بنمط زهور الباستيل الناعم مع تنورة قوية وعاطفية من الستان الأحمر.

أنجلينا جولي 2012



سجلت أنجيلنا جولي إطلالة أيقونية أخرى من تاريخ السجادة الحمراء في حفل الأوسكار، لم تسرق العرض بفستان المخمل الأسود من أتيليه فيرساتشي فحسب، بل علّمت الجميع أيضًا كيفية القيام بوضعية صاغت ما يعرف بوضعية، "قنبلة الساق".

- جنيفر لورانس 2013



جينيفر لورانس من أبرز الممثلات اللواتي حصلت على الاهتمام فيما يتعلق الأمر بأحداث السجادة الحمراء، ولأنها وجه ديور عادة ما يتم رصدها وهي ترتدي أزياء الدار.

في عام 2013 ، سارت ممثلة The Hunger Games على السجادة الحمراء في هذا الفستان الوردي البودرة من Christina Dior وكانت تبدو في أفضل حالاتها حيث فازت بجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة.

- ليدي جاجا 2019

في حفل عام 2019 الذي تم فيه ترشيحها لجائزة أفضل ممثلة، لفتت ليدي جاجا بارتدائها قلادة تيفاني الماسية بقيمة 30 مليون دولار.

- سكارليت جوهانسون 2020



لطالما حصلت سكارليت جوهانسون على الإعجاب بملابسها المميزة، لكن فستانها من Oscar de la Renta في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2020 كان أحد أفضل التصاميم، إن لم يكن أفضلها حتى الآن، وقد تمكن المشد الشفاف الذي كان يقطر بالماس على التنورة الحريرية العارية من جذب الأنظار.