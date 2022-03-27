«التضامن»: 2.1 مليون مستفيد من الدعم النقدي «تكافل»

أكد تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي "تكافل" 2 مليون و101 آلاف، و530 مستفيد حتى مارس الجاري، مقارنة بـ2 مليون، و108 آلاف، و343 مستفيدًا حتى فبراير الماضي.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن الموازنة المخصصة لبرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" ارتفعت من 3,7 مليار جنيه عام 2014 إلى 19 مليار جنيه عام 2021، تحصل السيدات على 14 مليار جنيه منها في برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، كما يتم دعم السيدات ذوات الإعاقة بما يقرب من 2 مليار جنيه سنويًا، بالإضافة إلى دعم السيدات المعيلات بـ2 مليار جنيه سنويًا، وقامت الوزارة باستخراج الأوراق الثبوتية لما يقرب من 830 سيدة بما يشمل بطاقات رقم قومي، شهادات زواج، شهادات طلاق وشهادات ميلاد للأطفال، فضلًا عن تنفيذ مشروعات متناهية الصغر للنساء.

3 شروط للحصول على الدعم النقدي

ووضعت وزارة التضامن الاجتماعي 3 شروط لاستمرار الدعم، ومنها شرط الالتزام بحضور الأبناء بنسبة 80% من أيام الدراسة، أما الشرط الثاني متابعة الأم وزيارتها مع أطفالها للوحدة الصحية 4 مرات سنويًا، كما وضعت الوزارة مؤخرًا شرط عدم الزواج المبكر للفتيات أقل من 18 عامًا.

زيادة عدد المستفيدين من الدعم النقدي

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، سيتم دخول 450 ألف أسرة جديدة ضمن برنامج تكافل وكرامة اعتبارًا من أول أبريل المقبل، بشأن التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية خاصة مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية.

وأكدت أن ذلك يأتي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة، بضرورة الإعداد الفوري لحزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن المصري.