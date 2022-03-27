بمناسبة الصوم الكبير.. مطران أبو قرقاص يجري زيارة رعوية لإيبارشية أسيوط

قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن صاحب النيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، شارك في رياضة الصوم الأربعيني المقدس، وذلك بكنيسة السيدة العذراء ببويط بساحل سليم، بأسيوط.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأنه كان في استقباله الأب إيليا فرنسيس، راعي الكنيسة، بدأت الرياضة الروحية بكلمة ترحيب من الأب الراعي، ثم ترأس صلاة درب الصليب، كما أعطى الأب المطران كلمة العظة حول "معجزة إشباع الجموع".

وترأس أيضًا الصلاة، لإحلال السلام، تضامنًا مع قداسة البابا فرنسيس لتكريس روسيا واكورانيا لقب مريم الطاهر، ثم منح الأنبا بشارة البركة الرسولية الختامية للحاضرين.

وكانت لجنة المرأة بمجلس كنائس مصر، قد نظمت احتفالية بمناسبة عيد الأم، وذلك بالكنيسة الأسقفية بالملك الصالح، بمشاركة السيدة ماري يونان، مسؤولة اللجنة، وممثلين عن الكنائس المسيحية المختلفة.

بدأ اليوم بكلمة ترحيب من القس إميل نبيه، راعي الكنيسة الأسقفية بالملك الصالح، تلاها الكلمات المختلفة ومنها كلمة الأب بولس جرس، عن الكنيسة الكاثوليكية، وكلمة القس رفعت فتحي، عن الكنيسة الإنجيلية، أعقبها كلمة السيدة نورا إدوارد، عن الكنيسة الأرثوذكسية، بالإضافة إلى كلمة الأستاذة أرلت منصف، عن كنيسة الروم الأرثوذكس.

وألقت ماري يونان كلمة، تحدثت فيها حول لجنة المرأة، بمجلس كنائس مصر، كما تم تكريم ثلاث أمهات من الكنائس المختلفة. مثل الكنيسة الكاثوليكية في هذا التكريم الأخت چان فيتوريا، من الراهبات الإليزابتيين، والسيدة أليس إسحق، عضو أسرة فرح وعطاء، بكنيسة السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك، بشبرا، والسيدة سعيدة سعد، عضو اجتماع الأسرة، بكنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف البتول للأقباط الكاثوليك، بالخصوص.