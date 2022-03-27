إقبال على الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال ببورسعيد (صور)

أطلق اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إشارة بدء الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، وشهدت الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال إقبالا كبيرا من الأهالي لتطعيم أطفالهم، وذلك اليوم الأحد، في الساعات الأولى من انطلاق الحملة.

وشهد مركز طب أسرة العرب إقبالًا كبيرًا في الساعات الأولى، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة، وحرص من الأهالي على حصول أطفالهم على التطعيم.

وجهز المركز 24 فرقة، من بينها فرقتان ثابتتان و22 فرقة متحركة، وذلك لضمان وصول التطعيم إلى كل طفل مقيم بحي العرب من المصريين والأجانب بالمجان، وذلك ضمن الحملة التي تنطلق تحت عنوان «طعم بنقطتين».

وجهزت إدارة وحدة طب الأسرة المكان بالبلالين وذلك لإسعاد الأطفال، ووزعت كذلك الأطقم الطبية الحلوى والشيكولاتة على الأطفال أثناء التطعيم، وذلك في إطار تقديم خدمة متميزة للمواطنين.

وأعطى الدكتور أحمد حسن أبوهاشم الجرعة الأولى لأحد الأطفال، وأهداه المحافظ شيكولاتة.