سولاف درويش تدعو العمال لمواصلة العمل والمشاركة في الانتخابات العمالية

دعت النائبة سولاف درويشن، وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، رئيس لجنة المرأة بمنظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول العربية، عمال مصر إلى المزيد من العمل والإنتاج، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية الواقية من فيروس كورونا، وكذلك إلى الاستمرار في مساندة الدولة المصرية خاصة خلال هذا المرحلة، وعدم الانزلاق وراء الشائعات التي تحاول النيل من استقرار الدولة المصرية.

وأوضحت درويش، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن عمال مصر الذين وقفوا صفا واحدا خلال العشر سنوات الماضية لقادرون على الاستمرار في ذلك من أجل مواجهة التحديات الراهنة، لا سيما كورونا وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، التي تهدد العالم بصفة عامة، والمنطقة العربية بشكل خاص.

كما دعت الملايين من عمال مصر المشاركة في الانتخابات العمالية دورة 2022-2026 المزمع إجراؤها منتصف مايو المقبل حسب تصريحات رسمية، مطالبة العمال الدخول في نقابات، والمشاركة في العملية الانتخابية واختيار من يمثلهم بكل حرية وديمقراطية نظرا لحساسية المرحلة المقبلة والتي تتطلب تنظيم عمالي قوى ومتماسك يشارك بفعالية في عملية التنمية التي تشهدها البلاد، وأن يكون إضافة لمنظمات المجتمع المدني في عام المجتمع المدني الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية هذا العام، في منظومة "الجمهورية الجديدة".

وقالت درويش، إن تفاصيل الجمهورية الجديدة التي تتحقق الآن على أرض الواقع من مشروعات عملاقة، وبرامج حياة كريمة، واستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وتشريعات عمالية مزمع إصدارها قريبا، وحزمة القرارات والتوجيهات الرئاسية بشأن رفع الأجور والمعاشات والعلاوات، تصب جميعها في صالح العامل المصري البسيط الذي وقف صامدا ومتماسكا وصابرا أمام كل التحديات، والذي يحمل على عاتقه مواصلة العمل والإنتاج، والمشاركة الفاعلة والإيجابية في انتخابات عمالية مرتقبة، ستكون علامة من علامات الحرية والديمقراطية، ودليل قاطع على اختيارات عمال مصر نحو مستقبل أفضل بنقابات ولجان نقابية في كل مواقع العمل والإنتاج، تحمل على عاتقها مواجهة كافة التحديات التي تواجه العمال والوطن.