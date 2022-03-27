الأحد 27 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسؤول سابق يكشف عن خطة للمخابرات الغربية ضد الناطقين بالروسية فى أوكرانيا

نيقولاي أزاروف
نيقولاي أزاروف

قال رئيس الوزراء الأوكراني السابق نيقولاي أزاروف إن كييف عملت في السنوات الأخيرة على تنفيذ خطة للمخابرات الغربية هدفها إعادة توطين النازيين في المناطق الناطقة بالروسية في البلاد.

 

وأضاف أزاروف في حوار مع صحيفة "The Guardian" البريطانية: "بعد الانقلاب، بدأ العمل على تنفيذ برنامج خاص لأجهزة المخابرات الغربية لإعادة توطين النازيين. على سبيل المثال في الأراضي الشرقية لأوكرانيا. هذا الشيء لم يكن في خاركوف أبدا! كم عدد مجموعات النازيين الجدد الموجودة الآن في خاركوف؟ الجنوب الشرقي بأكمله!. أوديسا! في أوديسا لم يكن في أي وقت من الأوقات هذا العدد من النازيين الجدد".

 

وأضاف أنه بهذه الطريقة سعت كييف والغرب إلى إضعاف المشاعر المؤيدة لروسيا في جنوب شرق البلاد.

 

وأشار إلى أن اتخاذ المجموعات المتطرفة من المباني السكنية في ماريوبول مواقع قتالية لهم يظهر أن النازيين يعتبرون هذه المدينة غريبة عليهم.

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