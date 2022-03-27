سجى الدليمى تكشف كواليس دورها فى مسلسل «راجعين يا هوى»

أعلنت الفنانة الشابة سجى الدليمي، انضمامها لفريق عمل مسلسل "راجعين يا هوى" بدراما رمضان 2022، بطولة الفنان خالد النبوي ونور وهنا شيح،ة ومن إخراج محمد سلامة، وتأليف أسامة أنور عكاشة، وكتب السيناريو محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج شركة أروما.

وكشفت الدليمي، في بيان لها، عن تفاصيل دورها في المسلسل، مشيرة إلى أنها ستقوم بدور إعلامية، وهو ما زاد من حماسها للموافقة على الدور والقيام به، نظرا لخبرتها في هذا المجال، ما يجعلها تتقن هذا الدور وتتقمص شخصيتها بالمسلسل.

وأعربت الفنانة الشابة، عن أملها في أن يحظى دورها بمسلسل "راجعين يا هوى" على إعجاب المشاهدين، وكذا المسلسل بشكل عام، خاصة وأنه يتناول قضية جديدة ومختلفة، ستجذب المشاهدين، لافتة إلا أن هذه التجربة ليست الأولى في التمثيل لكنها مختلفة في ظل العمل مع هذه الكوكبة من النجوم.

وتحكي قصة مسلسل "راجعين يا هوى" عن قصة رجل الأعمال المغرم بتعدد علاقاته النسائية، ليوهم العديد من الفتيات بحبه، وعلى الرغم من غروره إلا أن هناك الكثير من الضحايا اللاتي تقعن في شباكه، لتنقلب أحداث المسلسل مع وقوع رجل الأعمال الذي يجسده الفنان خالد النبوي في الحب للمرة الأولى، ليكن هناك العديد من الصعاب والمفارقات التي يتعرض لها في رحلته بسبب خداعه للعديد من الفتيات.

وبدأ محمد سلامة في مونتاج الحلقات الأولى من المسلسل استعدادًا لعرضه بالتزامن مع تصويره، حيث يسير المسلسل بمعدلات ممتازة في التصوير ومن المتوقع أن ينتهي أبطاله من تصويره بالكامل في النصف الأول من شهر رمضان.

وطرحت الشركة المنتجة للمسلسل البوستر الدعائي للعمل والذي ضم جميع أبطاله، كما طرحت منصة Watch it بوسترات منفردة للنجوم خلال الفترة الماضية، وتم عرض البرمو.