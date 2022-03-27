الأحد 27 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

القائمة الكاملة للفائزين فى برنامج الدوم

الفائزين في الموسم
الفائزين في الموسم الأول من برنامج الدوم

أعلنت لجنة تحكيم برنامج المسابقات الدوم الفائزين في جميع الفئات سواء التمثيل أو الغناء أو التقديم التلفزيوني وذلك في الموسم الأول للبرنامج.

 

وشارك العديد من المواهب على مدار الحلقات الماضية لتقديم مواهبهم على مسرح "الدوم" بوابة النجوم في البرنامج الذي أطلقته الشركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، ومن إنتاج شركة "ميديا هب سعدي- جوهر".

 

وجاءت القائمة الكاملة للفائزين في الموسم الأول من برنامج الدوم، كالآتي:

فئة التقديم التليفزيوني:  مريم حسن ويارا مجدي

- فئة التمثيل: سعد سمير وماريا أسامة.

- فئة الغناء: أسامة عطية وأسماء الجمل.

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القائمة الكاملة للفائزين في الموسم الأول من برنامج الدوم
لا يتوفر وصف.
يارا مجدي
لا يتوفر وصف.
مريم حسن
لا يتوفر وصف.
أسماء الجمل
لا يتوفر وصف.
سعد سمير

 

برنامج "الدوم"

وانضم إلى لجنة تحكيم الحلقة النهائية النجم حسين فهمي، والنجم كريم عبد العزيز، والنجمة أصالة.

 

وشارك في عضوية لجنة تحكيم مرحلة الـ٦٠ ثانية بفئة التمثيل الفنانة الكبيرة يسرا، المخرج مروان حامد والفنان عمرو يوسف، وفي فئة الغناء يشارك كل من الفنان حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة والملحن عمرو مصطفى، أما في فئة البرامج تضم لجنة التحكيم مكونة من الإعلامية القديرة نجوى إبراهيم، والإعلامية لميس الحديدي، والإعلامية جاسمين طه.

 

وفي مرحلة المفتاح الذهبي شارك في عضوية لجنة التحكيم كل من: النجمة ليلى علوي، وتامر محسن، والموسيقار نادر عباسي.

 

وتتراوح أعمار المشتركين بين الذكور والإناث بين 16 و28 سنة للغناء والتمثيل أما التقديم من 21 لـ28 عاماً من جميع المحافظات المصرية، حيث تم إجراء اختيارات لـ١٥ ألف مشترك.

 

وكانت الأولوية في الاختبارات للمشتركين المتقدمين عبر الموقع الرسمي وليس بأسبقية الحضور من خلال تنظيم كبير وضخم، كما يشترط على المتسابقين أن يستقروا في القاهرة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بين الكرة والسياسة

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