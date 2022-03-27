سفيرة مصر بالسنغال: لابد من عمل مسحة حديثة أو تلقى لقاح كورونا

أكدت سفيرة مصر في السنغال، نهى خضر، أنه لا بد من عمل مسحة حديثة لمن يمر عليه 48 ساعة في حالة عدم الحصول على اللقاح، وذلك لحضور مباراة مصر والسنغال.

وأشارت "خضر"، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "من مصر" المذاع عبر قناة "سي بي سي" ، إلى أنه حتى الآن لم يتم تحديد أعداد الجمهور المصري في مباراة العودة الثلاثاء المقبل.

ولفتت إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع السلطات السنغالية لتوفير التأمين الكامل لمنتخب مصر في كافة الانتقالات داخل السنغال.

ورأت أن هناك حالة تحفيز كبيرة في السنغال لمنتخبهم من أجل التحضير لمباراة العودة.

وفي وقت سابق، التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم والجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش في حضور جمال علام رئيس اتحاد الكرة، واللواء حلمى مشهور عضو مجلس إدارة الاتحاد.

جاء اللقاء، قبل سفر بعثة المنتخب الوطنى إلى العاصمة السنغالية "داكار"؛ لخوض مباراة العودة أمام المنتخب السنغالى المقرر لها الثلاثاء المقبل ضمن التصفيات الإفريقية النهائية المؤهلة إلى كأس العالم بقطر ٢٠٢٢م.

وقدم وزير الشباب والرياضة التهنئة إلى اللاعبين والجهاز الفني للمنتخب الوطني على النتيجة الإيجابية التي حققوها في مباراة الذهاب أمام السنغال، التي أقيمت أمس باستاد القاهرة الدولي، وانتهت بفوز المنتخب الوطني بنتيجة ١/ ٠، مطالبًا باستمرار التركيز في المباراة المقبلة، والفوز فى مجموع المباراتين للتأهل إلى كأس العالم.

وأكد الدكتور أشرف صبحى على متابعة كل الترتيبات المتعلقة بسفر البعثة، ووصولها إلى السنغال، والتجهيزات الخاصة باستقبال المنتخب، وأماكن إقامتهم وانتقالاتهم إلى ملعب التدريب؛ حرصًا على تهيئة الأجواء للاعبين للتركيز الكامل، وتحقيق الفوز بالعزيمة والإصرار والإرادة، والأداء البطولي الذي تنتظره منهم الجماهير المصرية في مباراة العودة.