كريم عبد العزيز: وجودي في «المشبوه» كان فخًا

قال الفنان كريم عبد العزيز عضو لجنة التحكيم، في برنامج "الدوم"، الذي تطلقه الشركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، ومن إنتاج شركة "ميديا هب سعدي- جوهر": "وأنا صغير مخترتش الفيلم خالص في فيلم المشبوه، أنا بعتبر نفسي محظوظ اني وقفت مع أساتذة علمونا وعرفونا يعني إيه صناعة فهو فخ وحظ وجودي في فيلم زي المشبوه وأنا صغير".

ووجه الفنان كريم عبد العزيز عددًا من النصائح للمتسابقين خاصًة، والفنانين الشباب: "احترم شغلك وميعادك التمثيل مش صغير أنت بتشكل وجدان وداخل بيوت، وعشان كده انت مش رايح تتصور وخلاص دي مهنة عظيمة جدًا لازم تحترمها".

برنامج "الدوم"

وتنضم إلى لجنة تحكيم الحلقة النهائية النجم حسين فهمي، والنجم كريم عبد العزيز، والنجمة أصالة.

برنامج "الدوم" تطلقه الشركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، ومن إنتاج شركة "ميديا هب سعدي- جوهر".

وشارك في عضوية لجنة تحكيم مرحلة الـ60 ثانية بفئة التمثيل الفنانة الكبيرة يسرا، المخرج مروان حامد والفنان عمرو يوسف، وفي فئة الغناء يشارك كل من الفنان حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة والملحن عمرو مصطفى، أما في فئة البرامج تضم لجنة التحكيم مكونة من الإعلامية القديرة نجوى إبراهيم، والإعلامية لميس الحديدي، والإعلامية چاسمين طه.

وفي مرحلة المفتاح الذهبي شارك في عضوية لجنة التحكيم كل من: النجمة ليلى علوي، وتامر محسن، والموسيقار نادر عباسي.

وتتراوح أعمار المشاركين بين الذكور والإناث بين 16 و28 سنة للغناء والتمثيل أما التقديم من 21 لـ28 عاماً من جميع المحافظات المصرية، حيث تم إجراء اختيارات لـ15 ألف مشترك.

وكانت الأولوية في الاختبارات للمشتركين المتقدمين عبر الموقع الرسمي وليس بأسبقية الحضور من خلال تنظيم كبير وضخم، كما يشترط على المتسابقين أن يستقروا في القاهرة.