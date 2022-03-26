إحالة عاطل إلى المفتى بتهمة قتل شخص في الإسكندرية

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز عبد الله، رئيس المحكمة، إحالة أوراق عاطل إلى مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وتحديد جلسة 15 مايو المقبل للنطق في الحكم بإعدامه، بعد اتهامه بقتل شخص لوجود خلافات مع والده بسبب مبلغ مالي، صدر القرار بعضوية كل من المستشار هشام السعودي السطوحى، والمستشار عبد المعطى محمد هاشم روحى، والمستشار امير مجدى منير، وأمين السر ابراهيم محمد غريب.

ترجع أحداث القضية رقم 23360 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة الرمل ثان عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة الرمل ثان ببلاغ يفيد بقيام المتهم بطعن المجني عليه بسلاح أبيض سكين بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان أنه على إثر خلاف بين والد المتهم "م.ج.ع"، عاطل، وبين المجني عليه "م.ع.ا" وحاز المتهم سلاح أبيض سكين وتوجه إلى مسكن المجني وانتظره وعند مشاهدته قام بطعنه طعنتين في اليد اليسري والصدر فسقط علي الأرض غارقا في دمائه وفر هاربا.

تبين من التحقيقات وسماع شهود الواقعة بأن المتهم قرر التعدي علي المجني عليه بسبب خلاف علي مبلغ مادي بين المجني عليه وبين والد المتهم وتحرر محضر بالواقعة وبعرض الواقعة على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.