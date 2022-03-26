السبت 26 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان عبدالرحمن أبو زهرة (فيديو)

المستشفي
المستشفي

تعرض الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة منذ أيام لوعكة صحية نقل على أثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة، وكشف  مسئولو الأمن داخل المستشفي تفاصيل الحالة الصحية لـ"أبو زهرة".

وأكدت مصادر مقربة من أسرة “أبو زهرة” لـ«الدستور» أن حالته الصحية خطيرة جدًا وأنه دخل في غيبوبة تامة منذ وصوله المستشفى.

وأكد أفراد أمن المستشفى أن نجل الفنان يواصل زيارته بشكل يومي ويتابع مع الأطباء الحالة الصحية لوالده، في حين تتوالى الزيارات من جمهور الفنان للاطمئنان على حالته الصحية.

أبناء أبو زهرة يطلبون الدعاء لوالدهم 

وكشف نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة تفاصيل الحالة الصحية لوالده، قائلاً:"والدي غايب عن الوعي منذ ثلاثة أيام، للأسف عنده كمان كسر في الحوض اليمين بعد وقوعه في الحمام يوم الأحد الماضي في البيت، وإحنا تخطينا الواقعة علي أساس إنها حاجة عادية".

وتابع في منشور له على موقع “فيس بوك”، أن والده بعد الوقعة بيوم فقد الوعي ونقل على أثر ذلك إلى المستشفى في حالة خطيرة، حتى أنه تم حجزه في العناية المركزة فور وصوله إلي المستشفي بناءًا على طلب الطبيب. 

ونشرت ابنة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي قائلة " ربنا يشفيك ويرجعك لينا بالسلامة ولكل اللي بيحبوك ادعوا لبابا" كما أنها نشرت صورة لها مع والدها  علي حسابها الخاص بموقع" إنستجرام".

آخر أعمال الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

الجدير بالذكر أن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة ينتظر عرض فيلمه الجديد " أهل الكهف"، ويذكر أن آخر أعمال الفنان  كانت في موسم دراما رمضان الماضي وشارك بمسلسل بعنوان" هجمة مرتدة".

 

عبد الرحمن أبو زهرة وعكة صحية المستشفيات حالة حرجة مسئولي الأمن

رئيس التحرير

وائل لطفي

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