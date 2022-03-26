السبت 26 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السودان يؤكد دعم المبادرة الأممية الإفريقية للوصول إلى توافق سياسى

شمس الدين كباشي
شمس الدين كباشي

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، دعم الحكومة للمبادرة الأممية الإفريقية وتسهيل الحوار بين كل الأطراف السياسية دون إقصاء، وصولا إلى توافق يؤدي إلى حلول لكل التعقيدات السياسية بالبلاد.
وقال كباشي، لدي لقائه اليوم السبت مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم السفيرة لوسي تاملين، إن اللقاء يأتي في إطار التشاور بين الحكومة والإدارة الأمريكية بشأن الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية، وتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان.
وفيما يخص الأزمة الروسية الأوكرانية، أكد كباشي موقف السودان القائم على ضرورة حل الأزمة بالتفاوض، وفقا للأعراف والمواثيق الدولية التي تحكم علاقات الدول في حالتي الحرب والسلم، باعتبار أن البلدين عضوان في الأمم المتحدة.

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وائل لطفي

على هامش الأزمة

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