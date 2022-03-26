خلال أسبوع.. تحرير 105 مخالفات تموينية متنوعة في بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، أهمية استمرار تكثيف جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية، خاصة التي يزداد عليها الطلب، وأن تمتد الحملات لتغطي كافة المدن والقرى، بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وتضم كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقا للقانون.

جاء ذلك خلال لقائه بالمهندس وصفي عبد الله، وكيل الوزارة، لمناقشة جهود ونتائج الحملات التفتيشية التي قامت بها أجهزة وإدارات المديرية في الفترة من 19 حتى 25 مارس الجاري بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وتضمن التقرير الإشارة إلى الحملات المنفذة، خلال تلك الفترة، قد أسفرت عن تحرير 105 مخالفة تموينية بواقع 18 محضرا إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 26 محضرا نقص الوزن، 18 لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و13 محضرا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و3 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات،10 محضرا لعدم صرف بون للمواطنين، و2 محضرا لعدم الاحتفاظ بميزان حساس، و15 محضرا للتصرف في 25.6 طن دقيق، أي ما يعادل 512 جوال دقيق مدعم زنة 50 كجم لإعادة بيعها بالسوق السوداء، فيما بلغ عدد المخابز البلدية التي تم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار إلى 282 مخبزاً، وذلك ضمن خطة الدولة للتوسع في استبدال الغاز الطبيعي بدلاً من السولار وجاري تحويل باقي المخابز تباعا وفقا للخطة المعدة لها.

وتم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكميات المقررة،حيث تم صرف المقررات التموينية للبدالين بنسبة 100% من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة،في حين تم تحرير 3 مخالفات لعدم الإعلان عن أسعار المواد التموينية و 4 مخالفات لعدم حمل شهادة صحية، 4 محاضر لعدم ممارسة النشاط في أوقات العمل الرسمية، و3 محاضر جرد مقررات تموينية لبقالين تموينيين.

كما تمكنت الحملات من 13 محضرا لحيازة وعرض وبيع سلع مجهولة المصدر وعدم وجود فواتير الشراء الدالة على مصدرها، والتي تنوعت بين 750 كجم سكر، 250كجم أرز، و400 كجم ملح طعام، 1475 كجم دقيق فاخر، طن نخالة دقيق، 1125 كجم أعلاف حيوانية، و500 كجم فول مدشوش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات.

في حين تم ضبط نصف طن سكر ناقص الوزن و40 جوال دقيق مدعم بغرض بيعها بالسوق السوداء، فضلا عن تحرير 14 محضرا لجزارين لحيازة وعرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، و3 محاضر لعدم تغطية اللحوم بالشاش الأبيض، ومحضرا لإدارة بقالة بدون ترخيص، و9 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار في الأنشطة المختلفة.

و6 محاضر لعدم حمل شهادات صحية صادرة من مديرية الصحة تفيد بخلو العاملين من الأمراض المعدية للعمل في مجال بيع وتوزيع وتداول الأطعمة، علاوة على سحب 4 عينات لمواد غذائية، و2 عينة لمواد غير غذائية وإرسالها للمعامل المختصة لإصدار التقرير اللازم عن مطابقتها للمواصفات القياسية وصلاحيتها للاستخدام، فيما تم تحرير محضر لحيازة وبيع 3050 كجم ردة منتهية الصلاحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.