تفحم جثة مُسن إثر حريق شقته بالإسماعيلية

لقى مُسن -في الثمانينيات من عمره- مصرعه إثر حريق شقته بالطابق الثالث بمنطقة عرايشة مصر بشارع المستشفى، ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش، بسيارتي إسعاف إلى مكان الحريق وتم نقل جثمان المتوفي إلى مشرحة مستشفى القنطرة غرب وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في الدور الثالث بإحدى العمارات السكنية بشارع المستشفى بمنطقة عرايشة مصر وأسفر الحريق عن مصرع رجل مُسن في الثمانين من عمره متفحمًا داخل شقته وانتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث.

وتم إخطار النيابة العامة وتمت معاينة الجثمان، وأمرت النيابة بنقلها إلى مشرحة مستشفى القنطرة غرب وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.