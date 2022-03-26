السبت 26 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 7 سنوات لعاملين حازا هيروين بقصد الاتجار فى الشرقية

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين باسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، وأمانة سر محمد عفت، بمعاقبة عاملين اثنين بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لإدانتهما في القضية رقم 23929 لسنة ٢٠٢١ جنايات مركز بلبيس، بحيازة جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار.

تعود أحداث القضية لشهر أكتوبر من العام  المنقضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بضبط كل من "محمد. ح . س"، 25 عاما، عامل، و"سليمان. ح. س"، 30 عاما، عامل، والمقيمين بدائرة المركز، لحيازتهما كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما احتياطيا وأحالتهما إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات الزقازيق المستشار أحمد سليمان الجمل المشدد 7 سنوات بلبيس ألف جنيه لإدانتهما في القضية رقم 23929 لسنة ٢٠٢١ جنايات مركز بلبيس بحيازة جوهر الاتجار

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