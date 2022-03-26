«رواد النيل» تنظم مسابقة للشركات الناشئة في إنترنت الأشياء على هامش «تكني 2022»

أعلنت مبادرة رواد النيل – إحدى مبادرات البنك المركزي المصري والتي تنفذها جامعة النيل الأهلية بالتعاون مع عدد من البنوك والجهات، عن تنظيم مسابقة على هامش قمة "تكني 2022" للتكنولوجيا وريادة الأعمال، وذلك للشركات الناشئة التي تعمل في مجال إنترنت الأشياء وذلك من خلال مركز الابتكار والتصميم التكنولوجي بالمبادرة (Innovation & Design Technologies).

وقال المهندس أحمد صالح، مدير الاستراتيجية والابتكار بمبادرة رواد النيل، إن المسابقة تهدف إلى رفع كفاءة التصنيع في الشركات الناشئة وتحسين جودة المنتجات المحلية، حيث تساهم في مساعدة أصحاب المشروعات الناشئة على تصميم ابتكارات ذات تنافسية عالية في الأسواق المحلية والدولية.

وأضاف أن المسابقة تعد جديدة وفريدة من نوعها حيث سيساعد مركز الابتكار بالمبادرة على دعم أصحاب الأفكار الناشئة وتمكينهم من الحصول على الحلول المبتكرة لتحويلها وترقيتها إلى المرحلة التالية، ويتم ذلك عن طريق إتاحة الفرصة للشركة الفائزة للعمل مع متخصصين ذوي خبرلت عالية في مجال البحث والتطوير لتصميم منتجاتهم الجديدة بشكل مجاني تماماً والحصول على استشارات فنية وتقنية.

وأشار المهندس أحمد صالح إلى أن الشركة الفائزة ستحصل أيضا على نموذج أولي مجاني لمنتجها، كما ستحظى شركات أخرى على فرص حصرية للدورات التدريبيه المختلفة التي يقدمها مركز الابتكار بمبادرة رواد النيل.

وأوضح أن مركز الابتكار بمبادرة رواد النيل يعد كيان خدمي تم إنشاؤه بدعم من مجموعة من الشركاء والرعاة الذين يؤمنون بأهمية التصميم في النمو وتعزيز التنمية الاقتصادية، ويشارك في المركزي كل من البنك المركزي المصري وجامعة النيل وبنك مصر وبنك التنمية الصناعية ورواد 2030 وبرنامج إيراسموس التابع للأمم المتحدة.

ويقدم المركز مجموعة متنوعة من الخدمات تعمل على تعزيز الابتكار في السوق المصري وتشمل تلك الخدمات التدريب وبناء القدرات لمختلف القطاعات وتمثل المسابقة أحدث تلك المبادرات المقدمة للمجال الصناعي في مصر.

وتشارك مبادرة رواد النيل التابعة للبنك المركزي المصري في فعاليات قمة "تكني 2022" للتكنولوجيا وريادة الأعمال المنعقد بمتحف الحضارية المصرية من خلال العديد من الفعاليات والندوات وورش العمل، وتشهد القمة استعراض جميع برامج وخدمات المبادرة والخطط المستقبلية لدعم عالم ريادة الأعمال والابتكار في مصر، بجانب قيام الشركات المحتضنة من المبادرة بعرض منتجاتها وخبراتها في مجال ريادة الأعمال.