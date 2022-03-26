السبت 26 مارس 2022
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اقتصاد

رئيس مصلحة الضرائب: اكتشاف 17 ألف حالة تهرب ضريبى خلال تحليل البيانات

رضا عبد القادر
رضا عبد القادر

صرح رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بأن منظومة الفاتورة الإلكترونية تساعد على ضبط حركة السوق وحصر المجتمع الضريبي بشكل دقيق، مضيفًا أنه من خلال تحليل البيانات من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أسفر عن اكتشاف 17 ألف حالة تهرب ضريبي، لافتًا إلى قيام 4600  حالة منها تصالحت مع المصلحة، وقامت بسداد ما يقرب من 5.5 مليار جنيه.

وأشار عبدالقادر، إلى أن عدد الفواتير الإلكترونية على منظومة الفاتورة الإلكترونية تتعدى مليون فاتورة يوميًا يساعد في تكوين قاعدة بيانات هائلة ودقيقة عن المجتمع الضريبي, وتجعل المصلحة قادرة على اكتشاف حالات التهرب بسهولة، لافتًا إلى أن منظومة  الفاتورة الإلكترونية تعد أحد مشروعات تطوير المصلحة، والتي تهدف إلى دمج السوق غير الرسمية للمنظومة الرسمية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة في السوق المصرية، وتسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية، ومحاربة التهرب الضريبي، واستيداء مستحقات الدولة.

وأكد عبدالقادر،  أن مصلحة الضرائب المصرية تقوم بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية مرحليًا ليتم تعميمها على المجتمع الضريبي كله، لافتًا إلى بدء تطبيق المرحلة السادسة من المنظومة في 15  فبراير الماضي، مطالبًا الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في المرحلة السادسة منها سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى المنظومة وذلك لتجنب اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وشدد "عبدالقادر" على أن  المصلحة لن تتهاون في تطبيق أحكام القانون ضد المتهربين، لافتًا إلى أن عقوبة التهرب الضريبي تصل إلى السجن 5 أعوام وتضع المتهرب في قائمة الجرائم المخلة بالشرف بكل تبعاتها على المتهرب مع إلزام المتهرب بسداد الضرائب والغرامات المستحقة عليه للدولة.

 وقال رئيس مصلحة الضرائب، إن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية  سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أو الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني 
[email protected]

هذا بالإضافة إلى توفير المصلحة لكافة المعلومات والبيانات الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط  على موقع المصلحة الإلكتروني
 https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-invoice-services

مصر قانون الضرائب بيان المصرية تسهيل

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