فى الدماغ لا القلب.. العلماء يعثرون على «مركز الحب»!

مهما قالوا عن القلب أو الروح، فيجب على المرء أن يفهم أن الحب يولد في الدماغ. ولكن أين بالضبط؟

وحسبما أفادت صحيفة “ ديلي ميل ” أشار العالمان اليابانيان، ريوهاي ويدا و نوبوخيتو آبي، من جامعة كيوتو إلى منطقة صغيرة في الدماغ يعتقدان أنها "مركز للحب".

و المنطقة التي حددها العالمان اليابانيان صغيرة، وتقع في ما يسمى بالنواة المتكئة للدماغ (النواة المتكئة). وتشارك خلايا الأعصاب هنا في العديد من العمليات العقلية، و نتيجة لذلك يحصل الناس على المتعة و يدمنون على شيء ما، و يُعجبون، ويحزنون، ويخافون، ويغضبون ويفرحون.

"مركز الحب"، الذي يُفترض أنه مركّب في تلك النواة يتشكل أولا، ثم يحافظ على المشاعر الرومانسية (الغرامية) و يتخذ قرار "الحب أو عدم الحب" على أساس المعلومات التي تأتي من الحُصين و قشرة الفص الجبهي و اللوزة.

و استطاع اليابانيان إدراك التكوين ومبدأ تشغيل آلية الحب المخفية في الدماغ بفضل التصوير الوظيفي بالرنين المغناطيسي الذي أظهر أي أجزاء من الدماغ تصبح نشطة.

و تضمنت التجارب التي أجراها اليابانيان 46 رجلا من ذوي الميول الجنسية العادية، تتراوح أعمارهم بين 20 و 29 عاما، و أعلنوا أنهم كانوا في علاقة عاطفية.

و قام المشاركون بحل الألغاز المنطقية وحصلوا على نوع من "المكافأة" مقابل إجابات صحيحة. و عُرض على البعض وجوه شريكاتهم الفرحات وقام العالمان بإعداد صور مناسبة مسبقا. وعُرض على الآخرين صورا لنساء غير معروفات وجذابات جنسيا ومبتهجات أيضا.

استجابت النواة المتكئة لجميعهن. لكن نشاطا واضحا نشأ فيها على مرأى من يحبونهن. وغالبا حتى قبل ذلك، أما النساء غير المعروفات فكان نشاط النواة المتكئة ضعيفا.

نتيجة لذلك، فإن العالميْن قررا أنهما رصدا عمل "مركز الحب".