السبت 26 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موسكو: الوضع الراهن فى شبه الجزيرة الكورية تبلور نتيجة للفرض المفرط للعقوبات

آنا يفستيغنييفا
آنا يفستيغنييفا

صرحت نائبة المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة آنا يفستيجنييفا، بأن الوضع الراهن في شبه الجزيرة الكورية تبلور نتيجة لفرض العقوبات المفرط على كوريا الشمالية.

و قالت يفستيجنييفا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي،  إنه "للأسف، كان مجلس الأمن يشدد العقوبات فقط، ويتجاهل الإشارات الإيجابية من قبل كوريا الشمالية، والتطورات الراهنة هي إلى حد كبير نتيجة لقصر النظر لبعض الزملاء الموجودين هنا، الذين غير مستعدون للخروج عن سياسات العقوبات".

و أشارت إلى أن العقوبات الكثيرة على كوريا الشمالية "لم تتمكن من ضمان الأمن في المنطقة".

و أكدت أن "روسيا تعارض أي أنشطة عسكرية تهدد أمن شبه الجزيرة الكورية وبلدان جنوب شرق آسيا".

و أضافت أن العقوبات الثانوية من قبل الولايات المتحدة وحلفائها، والتي فرضتها ضد كوريا الشمالية التفافا على مجلس الأمن الدولي، "تقوض النظا المتكامل للقيود المتفق عليها في إطار مجلس الأمن".

و أشارت إلى أن بيونغج يانج لن تقدم أي تنازلات بشأن برنامجها النووي والصاروخي، في ظل زيادة الضغط من خلال العقوبات.

موسكو شبه الجزيرة الكورية شبه الجزيرة الجزيرة الكورية الجزيرة الكورية

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