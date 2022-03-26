السبت 26 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم ثانى جلسات محاكمة المتهم بالاعتداء على الفنانة أنوشكا بالسب والقذف

أنوشكا
أنوشكا

تستكمل محكمة جنح أكتوبر، اليوم ثاني جلسات محاكمة المتهم بالاعتداء على الفنانة أنوشكا بالسب والقذف، بعد أن تعدى عليها بالسب حال معاتبته بسبب قيام كلبه بمهاجمة كلبها حال سيرهما  بكمبوند سكني بمدينة 6 أكتوبر، 

 

وتعرضت الفنانة أنوشكا داخل كومبوند سكني محل إقامتها، للسب من أحد جيرانها، بعد معاتبتها له بسبب هجوم كلبه على كلبها، خلال سيرهما داخل الكمبوند، الأمر الذي أدى بها لتقديم بلاغ ضد جارها، اتهمته فيه بتعديه عليها بالسب والقذف.
 

وأمرت جهات التحقيق في وقت سابق بتحريات الأجهزة الأمنية حول التعدي على الفنانة أنوشكا داخل محل سكنها بمنطقة السادس من أكتوبر، بعد أن استمعت لأقوال الفنانة ودفاعها، حيث اتهمت جارها بالسب والقذف والتعدي عليه.
 

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم أول أكتوبر بلاغًا من الفنانة أنوشكا، تتهم في أحد جيرانها داخل الكومبوند السكني لها، بالتعدي عليها بالسب والقذف بعد معاتبتها له بسبب قيام كلبه بمهاجمة كلبها حال سيرهما داخل الكومبوند.
 

وتمكن رجال الأمن من إلقاء القبض على جار الفنانة أنوشكا المتهم بالتعدي عليها بالسب والقذف، بسبب هجوم كلبه على كلبها أثاء سيرهما داخل الكومبوند.

 

وكشفت تحريات رجال المباحث عن أن الواقعة تمت داخل الكومبوند التي تقطن به الفنانة أنوشكا والمتهم، حيث نشبت مشادة كلامية بسبب كلبيهما، حيث تعدى المتهم على أنوشكا بالسب والقذف.

محكمة جنح أكتوبر اليوم ثاني جلسات محاكمة الفنانة أنوشكا

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

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