الوكالة الدولية: الإمارات قدمت نموذجًا للطاقة النووية السلمية

قال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو جروسي، إن دولة الإمارات العربية المتحدة قدمت نموذجًا للقادمين الجدد إلى قطاع الطاقة النووية، من خلال تطوير برنامجها للطاقة النووية السلمية وإبراز أهمية التخطيط الاستراتيجي والرؤية، علاوة على الإنجاز وفق المعايير والممارسات العالمية.

وهنأ جروسي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الجمعة، دولة الإمارات على مضاعفة كمية الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية من محطات براكة مع بدء التشغيل التجاري لثاني محطاتها.

وأضاف: "لقد كان من دواعي سروري أن أشهد التقدم في محطات براكة، والتي تدعم جهود دولة الإمارات في تحقيق أهداف مبادرتها الاستراتيجية للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050".