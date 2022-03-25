الجمعة 25 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الوكالة الدولية: الإمارات قدمت نموذجًا للطاقة النووية السلمية

الوكالة الدولية للطاقة
الوكالة الدولية للطاقة الذرية

قال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو جروسي، إن دولة الإمارات العربية المتحدة قدمت نموذجًا للقادمين الجدد إلى قطاع الطاقة النووية، من خلال تطوير برنامجها للطاقة النووية السلمية وإبراز أهمية التخطيط الاستراتيجي والرؤية، علاوة على الإنجاز وفق المعايير والممارسات العالمية.

وهنأ جروسي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الجمعة، دولة الإمارات على مضاعفة كمية الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية من محطات براكة مع بدء التشغيل التجاري لثاني محطاتها.

وأضاف: "لقد كان من دواعي سروري أن أشهد التقدم في محطات براكة، والتي تدعم جهود دولة الإمارات في تحقيق أهداف مبادرتها الاستراتيجية للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050".

مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الإمارات الكهرباء

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