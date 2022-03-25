تايلاند تسجل أكثر من 26 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التايلاندية صباح اليوم الجمعة، تسجيل 26 ألفا و50 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية اليوم الجمعة، أن هناك 25 ألفا و912 حالة إصابة جديدة بين السكان و102 بين نزلاء السجون و36 حالة إصابة قادمة من الخارج.



ومن بين حالات الإصابة الجديدة بين السكان ، 25 ألفا و644 حالة مؤكدة في المستشفيات و268 عبر اختبارات جماعية.

وشهدت فترة الـ24 ساعة الماضية أيضا خرج 22 ألفا و219 حالة من المستشفيات بعد تعافيهم من الفيروس.

ومنذ بدء الجائحة أوائل عام 2020، تم تسجيل 3 ملايين و477 ألفا و30 حالة إصابة من بينها مليون و253 ألفا و595 حالة هذا العام مع تعافي ثلاثة ملايين و208 آلاف و271 بشكل كامل حتى الآن.



وبلغت حصيلة الوفيات 24 ألفا و648 حالة منذ بدء الجائحة بما في ذلك 2950 حالة حتى الآن هذا العام.