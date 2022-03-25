كل ما تريد معرفته عن مهرجان المملكة المتحدة 2022

بدأت المملكة المتحدة في الاحتفال بمهرجان "ان بوكسيد unboxed" أو مهرجان المملكة المتحدة 2022 الذي يبدأ من شهر مارس وحتى شهر أكتوبر من نفس العام، إلا أن المهرجان جاء هذا العام في هدوء شديد، دون أي اهتمام حكومي وشعبي.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن هذا مهرجان المملكة المتحدة 2022 أعيد إحياؤه في عهد رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي وكان في البداية مهرجان المملكة المتحدة 2022 مفعم بالحيوية والاحتفالات، والذي خصص فيما بعد للاحتفال بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

سبب تجاهل مهرجان المملكة المتحدة 2022

ووفقا للصحيفة، فإن مهرجان المملكة المتحدة 2022 لم يجد صدى جيد هذا العام في ظل تفاقم الازمة الاقتصادية، حيث قررت اللجنة الرقمية والثقافية والإعلامية والرياضية (DCMS) التابعة لمجلس العموم أنها لا ترحب باحتفال المهرجان "Unboxed"، والذي كان يُنظر إليه في الأصل على أنه مهرجان لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



وأضافت الصحيفة أن السبب وراء تجاهل المهرجان يعود الى تعامل الحكومة مع الأحداث الثقافية والرياضية الكبرى وأن أهداف الاحتفال على مستوى البلاد طوال العام بالإبداع البريطاني كانت "غامضة وجاهزة للتفسير الخاطئ" منذ البداية؛ حيث اعتبر مجلس العموم أن الاستثمار البالغ 120 مليون جنيه إسترليني للإنفاق على المهرجان يعد استخدامًا غير مسئول للمال العام.

تفاصيل مهرجان Unboxed

وأكدت الصحيفة أن المهرجان عبارة عن سلسلة من 10 مشاريع فنية وعلمية وتكنولوجية بأهداف طموحة (إذا كانت غير متبلورة في بعض الأحيان) مثل إرسال الموسيقى إلى القمر والعودة، ونقل حفار نفط بحر الشمال إلى الشاطئ في ويستون سوبر ماري وتحويله إلى مركز وسائط متعددة ، ويطلب من الناس في ويلز تخيل كيف يمكن أن تكون الحياة في عام 2052.



وتابعت ان كافة هذه المظاهر مثيرة للإعجاب وشاملة ومليئة بالتحديات ، ولكن من العدل أن نقول إنهم بعيدون إلى حد ما عن فكرة مهرجان بريطانيا التي أعلنت عنها تيريزا ماي في مؤتمر حزب المحافظين في عام 2018 والذي تخيله مؤيدو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بانه سيشمل التلويح بالأعلام والسجائر والهريس وإعادة خطابات تشرشل.



وتابعت أنه في هذا العام كانت فكرة المهرجان هو الجمع بين الاحتفالات المعتادة مع الوبيل البلاتيني للملكة اليزابيث الثانية و ألعاب الكومنولث الصيفية في برمنجهام التي ستجتمع معًا في إعادة تشكيل مجيدة لأمة واثقة من نفسها حديثًا.

تأثير الحرب على مهرجان Unboxed

وأكدت الصحيفة أنه مع اشتعال الحرب في أوكرانيا واستمرار ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا ووصول معدلات التضخم لمستويات غير مسبوقة بالاضافة إلى انقسامات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي لم تلتئم بعد أصبح الاحتفال غير مرغوب فيه.



وقال جوليان نايت، رئيس حزب المحافظين في لجنة DCMS ، إن الحكومة أضاعت الفرصة ذات المحاور الثلاثة، فلا يوجد خيط ذهبي يربط المهرجان واليوبيل البلاتيني والكومنولث جميعًا معًا.



وتابع " النخبة في الدولة لا تستطيع فرض رواية وطنية، حيث يحب السياسيون التمسك بهذا النوع من التقاليد الوطنية الموحدة الوهمية، والاستثمار في المشاريع الكبرى مثل قبة الألفية".



وأضاف "مثل هذه الفروض من أعلى إلى أسفل محكوم عليها بالفشل، بسبب قائمة تافهة خاصة بالمهرجان لا ترقى للاحداث الثلاثة ولا تراعي الأزمات العديدة التي ضربت المملكة المتحدة معا".