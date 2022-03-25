الجمعة 25 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

ألمانيا: 288 وفاة وأكثر من 286 ألف إصابة جديدة بـ«كورونا»

ألمانيا
ألمانيا

سجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض اليوم الجمعة، رقمًا قياسيًا في معدل الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا، مشيرًا إلى أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 286 ألفًا و498 حالة إصابة جديدة بالفيروس.
وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن المرض خلال الـ 24 ساعة الماضية 288 حالة، حسبما نقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن المعهد.
وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع عام 2020، 19 مليونًا و893 ألفًا و28 حالة.
وأضاف أن إجمالي المتعافين بلغ 15 مليونا و518 ألفا و700 شخص، بينما بلغ عدد الأشخاص، الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس أو تبعاته منذ بدء الجائحة، 127 ألفا و802 شخص.

المانيا مكاتب الصحة في ألمانيا الصحة في ألمانيا الفيروس

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

الأكثر قراءة

«ارتفاع الحرارة».. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

الأرصاد تعلن موعد اعتدال الأجواء وتكشف مفاجأة عن ارتفاع درجة الحرارة

آخر موعد لشراء شهادات الادخار 18% من بنك مصر والبنك الأهلى

«الكرملين»: استراتيجية أمريكا لعزل روسيا لم تكن فعالة

«لافروف»: ملف المختبرات البيولوجية لأمريكا سيثار باستمرار على منصة الأمم المتحدة

قرار جمهورى باستثناء شرم الشيخ ودهب من قانون التنمية المتكاملة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ناصر والسادات بعيون سوفيتية

إبراهيم فرغلى

«أطلس الخفاء» لمنصورة عزالدين.. العزلة كقرار جلاد الذات وضحيتها معًا

ماجد حبته

ثلاث قمم فى يوم واحد!

مدحت شنن

المؤامرة تحت مجهر الإدراك

حسين دعسة

رسائل خفية قبل رحلة بايدن الأوروبية

د هند جاد

بطلة حياتى

عبد الرحيم طايع

الشماتة فى الموت ليست من شيم الكرام

محمد العسيري

نظرية «رطل اللحمة» فى مواجهة الأغلبية «القادرة»

صور

التدريب الأخير للمنتخب قبل المباراة

فوانيس رمضان

مران المنتخب المصري استعدادا لمباراة السنغال

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يبقي على حالة التأهب خوفاً من التصعيد بعد عملية «بئر سبع»

بينيت يلتقى وزير الخارجية الأمريكى فى إسرائيل.. الأسبوع المقبل

مُستوطنون إسرائيليون يتلفون سيارات بالشيخ جراح وآخرون يحرقون أجزاءً من مسجد فى نابلس