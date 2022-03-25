ألمانيا: 288 وفاة وأكثر من 286 ألف إصابة جديدة بـ«كورونا»

سجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض اليوم الجمعة، رقمًا قياسيًا في معدل الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا، مشيرًا إلى أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 286 ألفًا و498 حالة إصابة جديدة بالفيروس.

وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن المرض خلال الـ 24 ساعة الماضية 288 حالة، حسبما نقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن المعهد.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع عام 2020، 19 مليونًا و893 ألفًا و28 حالة.

وأضاف أن إجمالي المتعافين بلغ 15 مليونا و518 ألفا و700 شخص، بينما بلغ عدد الأشخاص، الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس أو تبعاته منذ بدء الجائحة، 127 ألفا و802 شخص.