ضبط أسلحة نارية وتنفيذ 36 حكما في حملة أمنية بأسيوط

قامت أجهزة وزارة الداخلية بحملة أمنية بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائىبمديرية أمن أسيوط مدعومة بمجموعات من إدارة قوات الأمن.

استهدفت دائرة مركز شرطة أسيوط أسفرت جهودها فى مجال الأسلحة الغير مرخصة عن ضبط (3 قطع سلاح ناري "2 بندقية آلية - فرد محلي - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بحوزة (3 أشخاص).

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (36) حكما قضائيا متنوعا (2 جناية - 34 حكم "10 جزئى، 8 مستأنف، 16 غرامة")، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم حيازة الأسلحة النارية والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.