الجمعة 25 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

162 وفاة و101 ألف إصابة جديدة بكورونا فى بريطانيا

بريطانيا
بريطانيا

سجلت بريطانيا 101 ألف و587 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما سجلت البلاد 162 حالة وفاة جديدة، وفقًا لبيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية اليوم الجمعة.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 20 مليونًا و770 ألفًا و686 إصابة، والوفيات إلى 164 ألفًا و874 حالة.

وأظهرت بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم، أيضًا أنه قد تم إعطاء 142 مليونًا و128 ألفًا و236 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بريطانيا حتى الآن.

اللقاح جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بريطانيا كورونا

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وائل لطفي

على هامش الأزمة

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