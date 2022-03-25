الجمعة 25 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الهند تسجل 1685 إصابة جديدة بكورونا و83 وفاة

الهند
الهند

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الجمعة أنه تم تسجيل 1685 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 43 مليونا و16 ألفا و372 حالة.

وأفادت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأنه تم تسجيل 83 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 516 ألفا و755 حالة.

وأضافت الوزارة أن عدد الحالات النشطة في الهند بلغ 21 ألفا و530 حالة.. مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 42 مليونا و478 ألفا و87 شخصا، وذلك بعدما تعافى 2499 شخصا خلال ال24 ساعة الماضية.

وزارة الصحة الهندية الصحة كوفيد كورونا

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على هامش الأزمة

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