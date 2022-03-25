ماذا يقرأ نجوم المنتخب الوطنى؟

يستعد المنتخب الوطنى لمواجهة منتخب السنغال على استاد القاهرة، اليوم الجمعة، فى إطار منافسات الدور الحاسم من تصفيات المونديال عن القارة السمراء على استاد القاهرة فى التاسعة والنصف مساء بتوقيت مصر، بحضور جماهير يتجاوز عددهم 60 ألف متفرج، من المقرر أن تذاع على قناتى أون سبورت 1 و2.

بعيداً عن الملاعب وأجوائها الحماسيه؛ ثمة اهتمامات ثقافية لدى بعض نجوم المنتخب الوطني؛ وهو ما برز مؤخراً عبر حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي والتى يظهرون فيها وهو يمسكون ببعض الكتب فى مجالات مختلفة، أبرزهم النجم محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، وتريزيجيه، والنني.

كتب التنمية البشرية والأدب والمصريات لا تفارق شنطة تدريب" صلاح"

لاعب المنتخب المصري، وفريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، دائما ما يشارك جمهوره ومتابعيه حول العالم عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي لحظات استمتاعه بالكتب؛ خاصة كتب التنمية البشرية والأدب والتاريخ التى لا تفارق شنطة تمرينه.

تتصدر قائمة كتب التنمية البشرية أولويات "صلاح"؛ أبرزها "فجر الضمير" للكاتب الأمريكي جيمس هنري بريستيد، و"فن اللامبالاة" للكاتب الأمريكي مارك مانسون، و"القواعد الذهبية" للكاتب الأمريكي نابليون هيل، و"فكر وازداد ثراءً" والذي يعد أحد أشهر كتب التنمية الذاتية، وScouse English"" ويعد هذا الكتاب أحد أهم كتب تعليم اللهجة السكاوزية، أو اللهجة الأصلية لسكان ليفربول، وهو من تأليف فريد فزاكيرلي، و "قوة التحكم في الذات" لخبير التنمية البشرية إبراهيم الفقي، و"قوة عقلك الباطن" أحد أبرز كتب التنمية الذاتية، للكاتب الإيرلندي چوزيف ميرڤي، وآخرها كتاب لم يظهر منه سوى اسم مؤلفه "ديمون زهاريادس"، هو "morning makeover" أو كما تُرجم بالعربية إلى "صباح استثنائي كل يوم"، ويعد من الكتب الأكثر مبيعًا على موقع التوصيل السريع أمازون.

ومن أشهر الأعمال الأدبية التى يقرائها نجم المنتخب الوطني دائما أعمال أديب نوبل الراحل نجيب محفوظ، أبرزها رواية "كفاح أحمس" ، و"أمام العرش".

أما كتب المصريات، نشر صلاح صور لكل من كتاب "مصر الفرعونية" للدكتور أحمد فخرى، وهو من أبرز المؤلفات في علم المصريات والحضارة المصرية القديمة، والصادر عن مكتبة الأسرة ، و"الملك الذهبي" لعالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس.

"المفتاح الماسى" عن "تريزيجيه".. و"شخصية مصر" يطارد نجم أستون فيلان

لاعب أستون فيلا الإنجليزي محمود تريزيجيه صدر عنه كتاب "المفتاح الماسى لـ ترزيجيه" للكاتب الدكتور محمد عبد المنعم خضر عن دار "أخبار اليوم" عام 2019؛ وقام "تريزيجيه" بمشاركة محبيه غلاف الكتاب عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، وتوجيه الشكر لمؤلفه.

"تريزيجيه" لم يتوقف عند هذا الحد فى علاقته بالكتب على نحو خاص، والثقافة على نحو أشمل، حيث شارك ضمن فعاليات "سفراء المعرض" والتى تضم عددًا من الشخصيات المصرية المؤثرة ضمن فعاليات ختام معرض القاهرة للكتاب فى دورته الخمسين 2020، كما أهدته الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة كتاب" شخصية مصر" للمفكر الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية اليوبيل الذهبى للمعرض فى هذا العام، وسلسلتى “ما” و"رؤية" وتى شيرت المعرض بتوقيع وزيرة الثقافة.

محمد النني والكتب الدينية.. «المنجز الرابح في ثواب العمل الصالح»

قراءة القرآن الكريم فى المهمات الصعبة لنجوم المنتخب كمباريات النهائى فى البطولات ثمة غالبة لنجوم المنتخب، ولكن قراءة الكتب الدينية الخاصة بالثواب والعمل الصالح كانت هى اللطقة التى تميز بها محمد الننى، لاعب وسط الفراعنة المحترف فى صفوف أرسنال الإنجليزى خلال رحلة سفر بعثة المنتخب الوطنى بالطيران إلى تونس؛ وهو يمسك بكتاب بعنوان "المتجر الرابح فى ثواب العمل الصالح".

الكتاب يتحدث عن الثواب المرتقب لأى عمل صالح يقوم به الإنسان المسلم مع ذكر الآية القرآنية أو الحديث الشريف الذى يبرهن على ثواب العمل الصالح.

الكتاب عبارة عن 1130 صفحة، وينقسم لعدة أبواب مع شرح مفصل لثواب كل عمل أمر به الدين الاسلامي، ومن أمثلة تلك الأبواب: أبواب العلم وهو يشرح ثواب العلم والعلماء وفضلهم، أبواب الطهارة وهو يوضح ثواب الوضوء والحفاظ على الوضوء، أبواب الصلاة وهو ما يوضح ثواب المؤذن والدعاء عقب الآذان وغيرهما من الأعمال العديدة التي تكسب المسلمين ثواب كبير في باب الصلاة.