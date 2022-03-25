دقلو يبحث مع مبعوث «الإيجاد» تنفيذ اتفاق السلام بجنوب السودان

بحث نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، مع إسماعيل أويس مبعوث الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (الإيجاد) لسلام جنوب السودان، الجهود المشتركة بين منظمة الإيجاد والأطراف السودانية بشأن تطورات الأوضاع السياسية في السودان، إلى جانب سير تنفيذ اتفاقية السلام المنشطة في جنوب السودان.



وأعرب إسماعيل أويس، عن تقديره الكبير لجهود القيادة السودانية التي تتولى رئاسة الإيجاد، لتحقيق الاستقرار في جنوب السودان، عبر عمليات بناء الثقة بين الأطراف وصولا لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية والبرلمان القومي والبرلمانات الولائية.



وأشار مبعوث الإيجاد لسلام جنوب السودان، إلى أن اتفاق السلام في جنوب السودان يواجه تحديا يتعلق بتنفيذ الترتيبات الأمنية، مثمنا جهود القيادة السودانية في تقديم مقترحات عملية تساعد في تنفيذ هذا البند. وقال إن زيارات نائب رئيس مجلس السيادة المتكررة لجوبا نجحت في حلحلة العديد من التعقيدات إلى جانب إرسال فريق فني سوداني للمساعدة في عمليات ادماج القوات.



وأضاف أن زيارته جاءت لتنبيه القيادة السودانية بشأن أخر التطورات في جنوب السودان، خاصة بعد إخلاء "الحركة الشعبية" لمقاعدها في جميع الآليات الأمنية، مضيفا أنه من المهم مشاركة القيادة السودانية لحث ومساعدة القادة في جنوب السودان على المضي قدماً في تنفيذ اتفاق السلام.



وأوضح أنه أجرى مناقشة مثمرة وبناءة ومشجعة للغاية، معربا عن ثقته في أن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (الإيجاد) برئاسة السودان ستنجح في تنفيذ هذه المهمة.

و علي صعيد آخر ، ذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا" أن بنك السودان المركزي سيضخ مبالغ مقدرة من النقد الأجنبي في البنوك، مؤكدة أن السودان حصل على وديعة من الإمارات والسعودية.

ونقلت "سونا" عن مصدر، فضل عدم ذكر اسمه، قوله إن عمليات ضخ النقد الأجنبي فى البنوك ستستمر خلال الثلاثة أسابيع المقبلة بمعدلات مقدرة لمواجهة الطلب على الدولار (الذي تخطى ٦٥٠ جنيها سودانيا في بعض البنوك)، فى وقت أكد حصول السودان على وديعة من الإمارات والسعودية، لكنه رفض الإفصاح عن قيمتها.

وأشار المصدر إلى أن السياسات التي انتهجها بنك السودان المركزي خلال الفترة الماضية بدأت تجني ثمارها وفق مؤشرات واضحة، مشددا على أن البنك سيستمر فى سياساته الإصلاحية التي تسعى إلى خفض التضخم وتشجيع الصادرات وسلامة واستقرار النظام المصرفي.

وفي غضون ذلك، أعلن بنك السودان المركزي عن ضخ مبالغ بالنقد الأجنبي لصالح البنوك التجارية، لمقابلة احتياجات عملائها من النقد الأجنبي بغرض الاستيراد.