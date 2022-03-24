نشرة الحوادث المسائية.. مخدر الشابو يدفع شابًا لقتل طفل العياط والنيابة تحبس طالب ديرب نجم

شهدت الساعات الماضية، العديد من الحوادث والمحاكمات، التي شغلت الرأي العام.

وتقدم «الدستور» نشرة الحوادث ودفتر أحوال الجريمة، خلال الساعات الماضية

مكالمة فيديو تقود الأمن لتحديد هوية سارق هاتف فتاة قنا وضبطه

قاد حظ اللص المنحوس إلى قوات الأمن، عقب أن كشفته مكالمة فيديو كانت تجريها الفتاة مع صديقتها وقت خطف اللص هاتفها.

https://www.dostor.org/3753448

«مدمن شابو».. تحريات مكثفة لضبط المتهم بطعن طفل العياط

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة من تحرياتها للقبض علي المتهم بقتل طفل بالعياط طعنا تم إخطار اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وأمر بنقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

https://www.dostor.org/3753441

«تموين الجيزة» يشن حملات مكثفة لضبط الأسعار ومكافحة جرائم الاحتكار

استكملت إدارة مباحث التموين بالجيزة حملاتها على الأسواق والمخابز البلدية والمحلات العامة والبدالين التموينيين لضبط الأسعار ومكافحة جرائم الاحتكار، وضبط الأسواق ومواجهة جشع التجار حرصا على مصلحة المواطنين.

https://www.dostor.org/3753355

النيابة العامة تأمر بحبس الطفل المعتدى على طالب بمدرسة فى ديرب نجم

أمرت النيابة العامة بحبس الطفل المعتدي على الطالب "محمود" بمدرسة في ديرب نجم.

ورد إلى النيابة العامة بلاغ يوم الأحد الموافق العشرين من شهر مارس الجاري بدخول طالب بالصف الأول الثانوي-عمره خمسة عشر عامًا- المستشفى يعاني من نزيف بالمخ وتوقف بعضلة القلب إثرَ تعدي زميله عليه ضربًا بالمدرسة، فباشرت النيابة العامة التحقيقات، وسألت ذوي المجني عليه ومدير مدرسته وبعض المعلمين بها وثلاثة طلاب من زملائه، وبالاستعلام عن حالة المجني عليه من المستشفى تبين أنه لا يمكن استجوابه.

https://www.dostor.org/3753372

«الحب القاتل».. ربة منزل تنهي حياتها بعد طلاقها

صرَّحت نيابة مصر القديمة، بتشريح جثة ربة منزل أنهت حياتها داخل منزلها بمصر القديمة لبيان أسباب الوفاة وملابساتها ثم تسليمها لذويها لدفنها.

https://www.dostor.org/3753290

حبس عاطل شرع فى قتل عامل مسجد لسرقة صندوق التبرعات بكرداسة

أمرت نيابة كرداسة بحبس المتهم بالاعتداء على عامل بمسجد في كرداسة، لسرقة صندوق التبرعات الخاص بالمسجد،4 أيام على ذمة التحقيقات.

https://www.dostor.org/3753294

بمعاملات 71 مليون جنيه.. ضبط 38 قضية فى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المُنظمة تنسيقاً وقطاعات الوزارة المعنية، باستهداف القائمين على ممارسة ذلك النشاط بكافة محافظات الجمهورية استمرارا للجهود الأمنية المبذولة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي؛ تعزيزاً للاقتصاد الوطني وحمايةً لمقدرات المجتمع.

https://www.dostor.org/3753233

اختلسوا 331 مليونًا.. أحكام بالسجن المشدد تتراوح بين 5 و 15 سنة بحق 7 موظفين

أصدرت محكمة جنايات الجيزة، أحكاما رادعة بالسجن المؤبد والمشدد لفترات تتراوح ما بين 5 سنوات وحتى 15 سنة، بحق 7 موظفين لإدانتهم بارتكاب جرائم اختلاس 331 مليونا و224 ألف جنيه، والتزوير في شيكات مصرفية بغية الاستيلاء على أموال دون وجه حق، والكسب غير المشروع.

https://www.dostor.org/3753250