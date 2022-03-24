الخميس 24 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الحب القاتل».. ربة منزل تنهي حياتها بعد طلاقها

جثة ربة منزل
جثة ربة منزل

صرَّحت نيابة مصر القديمة، بتشريح جثة ربة منزل أنهت حياتها داخل منزلها بمصر القديمة لبيان أسباب الوفاة وملابساتها ثم تسليمها لذويها لدفنها.

واستدعت النيابة أهلية المتوفاة لسماع أقوالهم حول الحادث.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتوفاة 23 سنة، تناولت حبوبًا سامة بعد أن طلقها زوجها إثر خلافات بينهما.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة مصر القديمة، بلاغًا بوجود جثة داخل عقار بأحد شوارع مصر القديمة، وبالانتقال والفحص عثر على جثة "ن. م" ودلت التحريات أن المتوفاة تعاني من حالة نفسية سيئة واكتئاب بعد طلاقها.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى تولت التحقيق.

خلافات النيابة قسم شرطة عقار منزل تسليم تلقى ألم محضر قسم حادث حالة اهلي أسباب

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على هامش الأزمة

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