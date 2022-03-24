الخميس 24 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«تموين الجيزة» يشن حملات مكثفة لضبط الأسعار ومكافحة جرائم الاحتكار

حملات مكثفة
حملات مكثفة

استكملت إدارة مباحث التموين بالجيزة حملاتها على الأسواق والمخابز البلدية والمحلات العامة والبدالين التموينيين لضبط الأسعار ومكافحة جرائم الاحتكار وضبط الأسواق ومواجهة جشع التجار حرصا على مصلحة المواطنين. 

تمكنت الحملات من ضبط مصنع يجمع سلعا بدون فواتير بيع أو تصنيع أو فواتير ضريبية “صلصة ــ مربى ــ خل ـــ دبس رمان ” بإجمالى كميات 3 أطنان و390 كجم، كما تمكنت الحملة من ضبط دقيق فاخر “سياحى” بدون فواتير ضريبية وبدون سعر بيع للمستهلك أو أسعار شراء بكميات 400 كيلو جرام.

جاء ذلك بناء على توجيهات مدير أمن الجيزة لإدارة مباحث تموين المحافظة برئاسة العميد يحيى زغلول، مدير إدارة تموين الجيزة.

كما استكملت الحملة بتوجيهات العميد يحيي زغلول مرورها على عدة مواقع بالمحافظة ومتابعة الأسعار بالأسواق ونجحت فى تحرير وضبط 77 قضية لأشخاص مخالفين بالشارع ما بين أسطوانات بوتاجاز ومخابز بلدية وسياحية وعدم حمل شهادات صحية وإنتاج خبز ناقص الوزن وبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمى. 

وتستمر إدارة مباحث التموين بالجيزة برئاسة العميد يحيى زغلول وبتوجيهات مدير أمن الجيزة في مراقبة الأسعار لضبط الأسواق ومنع الغش التجارى والاحتكار ومواجهة جشع التجار بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية .

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

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