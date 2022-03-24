الخميس 24 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل شرع فى قتل عامل مسجد لسرقة صندوق التبرعات بكرداسة

حبس
حبس

أمرت نيابة كرداسة بحبس المتهم بالاعتداء على عامل بمسجد في كرداسة، لسرقة صندوق التبرعات الخاص بالمسجد،4 أيام على ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة تحريات رجال المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

وتلقى رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، بلاغا يفيد بتعرض عامل بمسجد للاعتداء وسرقة صندوق التبرعات الخاص بالمسجد.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وكشفت التحريات عن أن عاطلا مقيما بمنطقة البراجيل وراء ارتكاب الجريمة، حيث حاول سرقة صندوق التبرعات الخاص بالمسجد، وعندما حاول المجني عليه منعه، اعتدى عليه المتهم وأصابه بجرح برأسه، واستولى على محتويات الصندوق وفر هاربا.

وتم نقل المجني عليه إلى المستشفى، وكشفت التحريات هوية المتهم، وبإعداد كمين له تم القبض عليه.

وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

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