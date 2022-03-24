مكالمة فيديو تقود الأمن لتحديد هوية سارق هاتف فتاة قنا وضبطه

قاد حظ اللص المنحوس إلى قوات الأمن عقب أن كشفته مكالمة فيديو كانت تجريها الفتاة مع صديقتها وقت خطف اللص هاتفها.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين ، مدير أمن قنا، إخطارا من قسم شرطة قنا بضبط لص يدعى "علي" ، المتهم بسرقة هاتف فتاة أثناء إجرائها مكالمة فيديو مع صديقتها أمام مستشفى الهلال بقنا.

وقالت الفتاة في المحضر، إنه أثناء إجرائي مكالمة هاتفية بالفيديو مع صديقتي بأحد شوارع مدينة قنا، سرق لص هاتفي من يدي وفر هاربا، وعقب سرقة المتهم للهاتف، نظر خلال الشاشة وتمكنت صديقتي من التقاط صورة لوجهه، ونشرتها على موقع مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكانت واقعة سرقة هاتف من فتاة بقنا أثناء حديثها مع صديقتها عبر الفيديو، أثارت السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت صديقة الفتاة صور للمتهم على فيسبوك بعد أن فر هاربا.