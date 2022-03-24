«مدمن شابو».. تحريات مكثفة لضبط المتهم بطعن طفل العياط

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة من تحرياتها للقبض علي المتهم بقتل طفل بالعياط طعنا تم إخطار اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وأمر بنقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد أحمد خلف رئيس مباحث قطاع الجنوب يفيد مقتل طفل بطعنه نافذة أمام منزلة البدرشين.

وعلى الفور أمر اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة بتشكيل فريق بحث جنائي بقيادة العقيد و المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث قسم البدرشين وتبين أن شابا قام بتعاطي مخدر "الشابو"، وانهال على طفل 7 سنوات طعنًا بسكين بقرية أبو رجيلة قبلي، وفر هاربًا.

وتكثف رجال المباحث تحرياتها لإلقاء القبض على المتهم تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.