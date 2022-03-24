ختام فعاليات الملتقى الثقافي التاسع لشباب أهل مصر

اختتمت فعاليات الملتقى الثقافي التاسع لشباب أهل مصر، ضمن مشروع أهل مصر الذي تتبناه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، والذي أقيم بمدينة سيوة خلال الفترة من 19-25 مارس الجاري، بقاعة مركز الصناعات الحرفية، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة.

جاء ذلك بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور حنان موسي رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، أحمد درويش رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، محمد حمدي مدير عام فرع ثقافة مطروح، احمد يسري مدير عام إدارة الشباب والعمال.

وفي كلمته رحب المحافظ بالحضور من الشباب والقائمين على الملتقى، متطرقا للحديث عن محافظة مطروح التي تبلغ مساحتها نصف مساحة مصر، وبها كل أنواع الاستثمارات، ونوه إلي إفتتاح بنك زراعي في سيوة سيقوم بتمويل الكثير من المشروعات بها، ثم قام سيادته بتوزيع عقود ملكية الأراضي الزراعية بقرية أبو شروف على شباب القرية، تلي ذلك إشارة الباحث حمد شعيب إلي فعاليات الملتقى من الورش التراثية و الفنية، والزيارات لأهم معالم سيوة بمشاركة 102 من شباب المحافظات الحدودية والقاهرة، اعقب ذلك تفقد المحافظ، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث لمعرض نتاج فعاليات الورش التراثية، والبيئية، والفنية التي أقيمت طوال أيام الملتقى.

وفي الختام عقدت موسي لقاء مع شباب الملتقى للتعرف على آرائهم ومشكلاتهم، وفي البداية حثت الشباب علي أهمية المحافظة على البيئة كلٌ في محافظته، وحول إشارة لشاب من محافظة جنوب سيناء حول عدم معرفته بالملتقى إلا عن طريق الصدفة، وطلب بأن يعلن عنه في قصر الثقافة، ووعدته الدكتورة حنان بمراعاة ذلك في الملتقيات القادمة، وحول إشارة شاب آخر من نفس المحافظة إلي الرغبة في المشاركة في ورش اكثر تقدما من التي كان يشارك فيها في الملتقى، ووعدته بإقامة ورش أخرى متطورة في مدينة الطور بسيناء من خلال الملتقيات القادمة، وعبر شاب عن سعادته باهتمام الدولة مؤخراً بالمحافظات الحدودية وبشبابها في كل المجالات وخاصة المجال الثقافي من خلال الأنشطة الثقافة العديدة التي تقيمها وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة، كما أهدي الملتقي الشباب المشاركين فيه شهادات تقدير قصور الثقافة، بجانب المشرفين على الورش.