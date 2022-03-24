وكيل «صحة سوهاج» تكشف موعد انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

أعلنت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، عن بدء استعداد مديرية الصحة بسوهاج لإطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بجميع مراكز وقرى المحافظة.

وأكدت أن الحملة تنطلق خلال الفترة من 27 إلى 30 مارس الجاري، وتستهدف الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات.

وأشارت وكيل وزارة الصحة، إلى أن 2739 فريق ما بين ثابت ومتحرك بالمحافظة يشاركون في الحملة لتحقيق أهداف الحملة.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة غادة أحمد، أن المستهدف تطعيم 917 ألف و926 طفل بجميع أنحاء المحافظة من مدن وقرى ونجوع و توابع.

وأضافت “حامد” أنه تم نشر فرق التواصل المجتمعي وكوادر الثقافة الصحية و الإعلام السكاني للتوعية والتثقيف الصحي والإجابة عن جميع التساؤلات والاستفسارات لدي المواطنين، كما نوهت إلى لصق الملصقات و الإعلان عن الحملة بجميع المنشأت الصحية التي يتردد عليها المواطن وكذلك بالميادين العامة والشوارع الرئيسية بمركز المحافظة.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن الأماكن التى سيتوفر فيها الفرق المتحركة لمنح الأطفال التطعيمات وجاءت الأماكن كالتالى:

- مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الصحية.

- الميادين الكبرى ومحطات المترو والقطار.

- بجوار المساجد والكنائس والنوادى.

- الأسواق ومواقف السيارات والأتوبيسات.

- التطعيم فى القرى من خلال المرور على المنازل.



وأضافت أن الحملة تستهدف تطعيم جميع الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات، من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، من خلال 45 ألف فريق طبى، بإجمالى 90 ألف فرد، مدربين على أعلى مستوى، بالإضافة إلى فرق الإشراف المركزية فى الوزارة، والفرق الإشرافية بجميع المديريات والإدارات الصحية.