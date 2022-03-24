الخميس 24 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«أنف وأذن المنصورة» يناقش تأثيرات وطرق العلاج لمرضى كورونا

الدكتور ياسر خفاجي
الدكتور ياسر خفاجي

أكد الدكتور ياسر خفاجي رئيس قسم الأذن والأنف والحنجرة بكلية الطب في جامعة المنصورة، ورئيس المؤتمر العلمي للقسم، إن فعاليات المؤتمر العلمي السنوي شملت مناقشة بحثيين دوليين تم نشرهما في أعلى المجلات العلمية لقسم الأنف والحنجرة بكلية الطب جامعة المنصورة عن علاقة مرضى COVID والإصابة بالفطر الأسود والتهاب الجيوب الأنفية وتم مناقشة طرق العلاج وتأثير المرض على المريض والعوامل المؤثرة لاستجابة المريض للعلاج ونسبة الشفاء.

كما تم عرض محاضرتين عن المضاعفات الناتجة عن مرض COVID-19 ومحاضرة عن علاج ضعف الشم وهي من الأعراض المصاحبة للمرض ويتم عرض البحث من أحد الباحثين من جامعة ستنافورد.

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جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر العلمي السنوي لقسم الأذن والأنف والحنجرة الذي ينظمه قسم الأذن والأنف والحنجرة بكلية الطب جامعة المنصورة خلال الفترة من 23-25 مارس 2022 م تحت رعاية دكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، دكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وبحضور دكتور أشرف شومة عميد كلية الطب، دكتور تامر أبو أسعد وكيل كلية الطب للدراسات والعليا والبحوث، الدكتور الشعراوي كمال موسى مدير مستشفى المنصورة الجامعي، الدكتور ياسر خفاجي رئيس قسم الأذن والأنف والحنجرة ورئيس المؤتمر، منسقى المؤتمر الدكتور وليد منير الدكتور أحمد السبكي.

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وأشار الدكتور ياسر خفاجي إلى مشاركة نخبة من أساتذة الجامعات المصرية بالمؤتمر هذا العام (القاهرة – الإسكندرية – عين شمس – الأزهر – دمياط – المنوفية – طنطا -الزقازيق – المنيا – كلية الطب العسكري – مستشفيات هيئة الشرطة) بمشاركة 17 خبير أجنبي من كافة دول العالم من (جامعة ستنافورد – هارفارد – أسبانيا).

وأضاف أن المؤتمر يعقد هذا العام بتقنية الحضور المزدوج (الحضور الفعلي مع إمكانية الحضور والتفاعل عبر شبكة الإنترنت) ويشمل : كورسات تعليمية في فروع الأنف والأذن والحنجرة المختلفة باستخدام المناظير.

ياسر خفاجي فعاليات المؤتمر قسم الاذن جامعة المنصورة مناقشة

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